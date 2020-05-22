22.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Путин объявил дату пика COVID-19 в России

20:06 22.05.2020 Фото: Кремлин.ру
5 0

Пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил 24,1%​​​. На 5 мая это было уже 7,6 %, на 13 мая — 5,9%, отметил президент.

Путин объявил дату пика COVID 19 в России
Путин назвал дату пика коронавируса в России

Пиковый средний прирост заболеваемости коронавирусом был зафиксирован 26 марта. Об этом заявил президент России на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации 22 мая.

Цифра составила 24,1 процента. Сейчас же показатель — 3,5 процента, сравнил Владимир Путин.

«Пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил 24,1 процента​​​. На 5 мая это было уже 7,6 процента, на 13 мая — 5,9 процента», — отметил глава государства.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Коронавирус уходит?

Аноним, 22 мая 2020 20:13
Руководитель пандемией приказал COVID-19 пикировать.
Скоро ведь голосование.
Очень показательно, что не приводятся данные о снижении ежедневного тестирования ровно на такие же проценты.
Аноним, 22 мая 2020 20:47
Статистику стали искажать, "рисуют" какую надо главному гражданину страны!..
Covid-19, 22 мая 2020 20:53
Сейчас уже потенциальному электорату в глаза вовсю льется "божья роса" в виде всяких подачек, выплат, компенсаций, надбавок и пр.
Covid-19, 22 мая 2020 20:31
"Путин объявил дату пика..."
Одна эта фраза еще раз подтверждает тот факт, что вся эта ситуация с барановирусом - грандиозный обман не только страны, но и всего мира.
Аноним, 22 мая 2020 22:24
Путин объявил дату окончания 2 мировой войны,дату пика covid-19,дату ЕГЭ. Что с ним такое? Верните ему календарь в бункер.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Незаконно "подарила" муниципальную квартиру за 1,5 млн рублей глава сельсовета в Новосибирской области
22:20 22-05-2020
Незаконно
Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2020 года 41
22:10 22-05-2020
Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2020 года
БердскУпала рождаемость на 4% и выросла смертность на 3% в Бердске за 2019 год 1
21:58 22-05-2020
Упала рождаемость на 4% и выросла смертность на 3% в Бердске за 2019 год
Рост смертей от коронавируса в мае предсказала Голикова. Статистика смертности в России объективная и полная
21:45 22-05-2020
Рост смертей от коронавируса в мае предсказала Голикова. Статистика смертности в России объективная и полная
Первый российский препарат от COVID-19 «Авифавир» показал свою эффективность 1
21:27 22-05-2020
Первый российский препарат от COVID-19 «Авифавир» показал свою эффективность
Задержали с 6 кг героина в багажнике Toyota без номеров двоих полицейских в Подмосковье 2
21:18 22-05-2020
Задержали с 6 кг героина в багажнике Toyota без номеров двоих полицейских в Подмосковье
БердскЗаплатили 1000 рублей "банка приколов" в кофейне и сбежали со сдачей две маленькие женщины в Бердске
21:06 22-05-2020
Заплатили 1000 рублей
Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 6752 рубля и помощь бизнесу. Какие новые антикризисные меры утвердила Госдума?
20:52 22-05-2020
Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 6752 рубля и помощь бизнесу. Какие новые антикризисные меры утвердила Госдума?
Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса и заявил о стабилизации эпидобстановки в России 5
20:36 22-05-2020
Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса и заявил о стабилизации эпидобстановки в России
Путин предсказал вторую волну коронавируса на конец октября или ноябрь 2
20:26 22-05-2020
Путин предсказал вторую волну коронавируса на конец октября или ноябрь