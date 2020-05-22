Путин объявил дату пика COVID-19 в России

Пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил 24,1%​​​. На 5 мая это было уже 7,6 %, на 13 мая — 5,9%, отметил президент.

Путин назвал дату пика коронавируса в России Пиковый средний прирост заболеваемости коронавирусом был зафиксирован 26 марта. Об этом заявил президент России на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации 22 мая. Цифра составила 24,1 процента. Сейчас же показатель — 3,5 процента, сравнил Владимир Путин. «Пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил 24,1 процента​​​. На 5 мая это было уже 7,6 процента, на 13 мая — 5,9 процента», — отметил глава государства.

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