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Путин предсказал вторую волну коронавируса на конец октября или ноябрь

20:26 22.05.2020
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Президент призвал быть готовыми к такому развитию событий.

Путин предсказал вторую волну коронавируса на конец октября или ноябрь
Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Путин предсказал вторую волну коронавируса на конец октября или ноябрь

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Президент Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в стране и поручил Минздраву приготовиться к ней. По его словам, новая вспышка заражений коронавирусом возможна осенью.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации», — сказал президент на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране 22 мая.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Covid-19, 22 мая 2020 20:39
В нынешней политике нет такого слова "предсказал", сейчас просто так даже птички не поют.
Нет теперь смысла удивляться такому колоссальному количеству госпитальных городков, созданных зачем-то по всей стране, особенно в Москве. Сотни тысяч мест ждут неведомых пациентов...
Вот и Билл Гейтс как бы намекнул нам, что вторая волна будет диверсией.
Аноним, 22 мая 2020 20:57
Нам это не видно, да и специально не показывают, что в правом наушнике вещает Ванга, а в левом - Кейси.
Также, как ведущим с государственных зомбоканалов.

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