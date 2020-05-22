Путин предсказал вторую волну коронавируса на конец октября или ноябрь

Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии COVID-19

Президент Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в стране и поручил Минздраву приготовиться к ней. По его словам, новая вспышка заражений коронавирусом возможна осенью.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации», — сказал президент на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране 22 мая.