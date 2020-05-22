Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 6752 рубля и помощь бизнесу. Какие новые антикризисные меры утвердила Госдума?

Арендаторы из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики вправе потребовать от арендодателя уменьшить арендную плату — максимум на год. Правительство получает право менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы.

Антикоронавирусные меры: какую еще поддержку получат экономика и население

Госдума 22 мая приняла в третьем чтении новый закон о мерах поддержки экономики при пандемии. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне нижняя палата парламента рассматривала пакет законопроектов во втором чтении. Депутаты торопятся, чтобы помочь пострадавшим от коронавирусу бизнесу и гражданам.

Увеличить пособие на детей для неработающих родителей

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, опекунов или других родственников, которые о нем фактически заботятся, вырастет до 6 752 рублей на каждого из детей, вне зависимости от того, какими по счету они родились. Сейчас по закону это 1,5 тыс. рублей — на первого и 3 тыс. рублей — на второго и последующего ребенка. Хотя с учетом всех индексаций с 1 февраля 2020 года власти платили 3 375 рублей — на первого и 6 751 рубль — на второго и далее. При этом, если за малышом ухаживают несколько родственников, на пособие может претендовать только кто-то один.



Увеличится максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы уже во время декретного отпуска: с 6 тыс. до 13 504 рублей.

Изменить правила возврата билетов и переноса турпоездок

Правительство получит право:

устанавливать условия изменения или отмены брони в гостиницах, а также правила возврата денег за них;

в случае чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности разрешать перевозчикам в одностороннем порядке менять условия перевозки или возврата средств. Это касается и авиакомпаний, и водного, и железнодорожного транспорта. Некоторые авиаперевозчики уже заявили о планах узаконить ваучеры вместо возврата денег за билеты. Здесь читайте подробнее о том, что делать пассажирам, которые купили билет и теперь никуда не поедут;



устанавливать в 2020–2021 годах правила, как именно туроператоры могут исполнять, менять или расторгать договоры, которые они заключили до 31 марта 2020 года. То есть речь идет о возможности для туроператоров перенести тур на другое время или изменить сроки и условия возврата денег. Касается поездок и по России, и за рубеж;уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности или переносить срок его внесения.

Поддержать малое и среднее предпринимательство

Те представители МСП, которые раньше арендовали государственное или муниципальное имущество и решили его выкупить в рассрочку до введения в 2020 году режима повышенной готовности или ЧС в регионе, смогут получить отсрочку платежей на срок от шести до 12 месяцев. Проценты за это время начисляться не будут, также запрещено выставлять штрафы или неустойки за опоздание по выплатам.

Срок, за который предприниматели МСП должны полностью выплатить административный штраф, вырос с 60 до 180 дней. Но только до конца 2020 года. И это не касается штрафов за нарушение антикоронавирусных мер.

Арендаторы из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики вправе потребовать от арендодателя уменьшить арендную плату — максимум на год. Если за две недели стороны не договорятся, то арендатор получает право в одностороннем порядке без санкций расторгнуть договор аренды, но только до 1 октября 2020 года. При этом обеспечительный платеж (как депозит при найме жилья физлицами) остается у арендодателя. Также принятый закон уточнил список объектов недвижимого имущества, которые подпадают под его действие.

Помочь самозанятым

Самозанятые россияне получат помощь в размере одного МРОТ — 12 130 рублей. Эти деньги можно будет потратить на уплату налогов или долгов по ним. Если предприниматель не успеет использовать все средства в 2020 году, то остаток перенесут на 2021 год.

Перенести или облегчить школьные экзамены

Правительство получает право менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы.

Один из вариантов таких изменений — результаты промежуточной аттестации могут засчитать в качестве результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 9-х и 11-х классов. Так, в этом году девятиклассники не будут сдавать ОГЭ — в аттестат пойдут годовые оценки, а одиннадцатиклассники будут сдавать только те ЕГЭ, которые им понадобятся для поступления в вуз.

Конкретные формы промежуточной аттестации устанавливают сами учебные заведения.

Уточнить правила оказания медпомощи при ЧС

Правительство получает право:

самостоятельно устанавливать правила, как россиянам будут оказывать медицинскую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций или при угрозе распространения болезни, которая представляет опасность для окружающих;



определять порядок сбора и учета информации о распространении опасных заболеваний и состав такой информации.

Увеличить производство антисептиков

Сейчас по закону весь этиловый спирт или спиртосодержащая продукция, которую конфискуют из-за правонарушений, должны быть уничтожены. Теперь их могут направить на переработку или использование. Предполагается, что они пойдут на производство дезинфицирующих средств — в случаях, которые определит правительство.

Предусмотреть возможность переноса переписи населения

Закон отменил до 1 января 2022 года положение, требующее проводить Всероссийскую перепись не реже чем один раз в десять лет. Это позволит отложить ее — ранее Росстат предлагал перенести перепись на 2021 год.

Но в закон вошли не все поправки, которые предлагали и правительство, и депутаты. Те из них, что заслуживают внимания, Госдума собрала в отдельное постановление и рекомендовала министерствам учесть в работе.