Заплатили 1000 рублей «банка приколов» в кофейне и сбежали со сдачей две маленькие женщины в Бердске

Полиция разыскивает неизвестных мошенниц нерусской внешности. В последние дни, по информации «Курьер. Среда. Бердск», по городу гуляют не только «прикольные» банкноты, но и фальшивые деньги.

При беглом и невнимательном взгляде сложно отличить фальшивку от настоящей купюры

Полиция Бердска разыскивает двух женщин, которых подозревают в мошенничестве. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером 22 мая две посетительницы кофейни на ул. Ленина расплатились за кофе купюрой номиналом 1000 рублей, забрали сдачу и ушли.

Через некоторое время продавец обнаружил, что купюра «банка приколов» и сообщил об этом в полицию. Пострадавший описал приметы покупательниц — две женщины невысокого роста нерусской национальности в длинных одеждах.

В последние дни, по информации «Курьер. Среда. Бердск», по городу гуляют не только «прикольные» банкноты, но и фальшивые деньги. Поэтому бердчанам нужно быть предельно внимательными, чтобы не попасться на удочку мошенников.