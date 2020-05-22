Задержали с 6 кг героина в багажнике Toyota без номеров двоих полицейских в Подмосковье

Наркотики были упакованы в 25 пакетов. Задержанных на трассе «Дон» доставили вместе с грузом в отдел полиции Каширы. Их подозревают в намерении продавать наркотик.

Полицейских с 25 свертками героина задержали в Кашире

Сотрудники полиции задержали на трассе «Дон» собственных коллег, перевозивших в авто 6 кг героина. Машину остановили из-за того, что на ней не было номеров.

Номер Toyota обнаружился в багажнике. Там же лежали 25 свертков с наркотиком.

У двоих находившихся в авто мужчин оказались документы сотрудников полиции. Один представился начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте по ЮФО Николаем Вдовенко, другой оказался оперуполномоченным транспортной полиции Константином Горюновым.

Полицейские были доставлены вместе со своим грузом в отдел полиции Каширы. Их подозревают в намерении продавать наркотик.