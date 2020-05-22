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Задержали с 6 кг героина в багажнике Toyota без номеров двоих полицейских в Подмосковье

21:18 22.05.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Наркотики были упакованы в 25 пакетов. Задержанных на трассе «Дон» доставили вместе с грузом в отдел полиции Каширы. Их подозревают в намерении продавать наркотик.

Задержали с 6 кг героина в багажнике Toyota без номеров двоих полицейских в Подмосковье
Полицейских с 25 свертками героина задержали в Кашире

Сотрудники полиции задержали на трассе «Дон» собственных коллег, перевозивших в авто 6 кг героина. Машину остановили из-за того, что на ней не было номеров.

Номер Toyota обнаружился в багажнике. Там же лежали 25 свертков с наркотиком.

У двоих находившихся в авто мужчин оказались документы сотрудников полиции. Один представился начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления на транспорте по ЮФО Николаем Вдовенко, другой оказался оперуполномоченным транспортной полиции Константином Горюновым.

Полицейские были доставлены вместе со своим грузом в отдел полиции Каширы. Их подозревают в намерении продавать наркотик.

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От редакции

Прибыльный бизнес для полицейских?

Аноним, 22 мая 2020 21:47
НВР: При такой нехватке кадров туда уже начали набирать драгдилеров, или они всегда этим занимались?
У нас в нсо был подобный случай с 15 кг у гаишника в багажнике, который погиб в автокатастрофе, никто не помнит, чем дело закончилось?
Аноним, 22 мая 2020 22:06
Драгдилеры из моего детства))
https://favera.ru/img/2015/05/12/911212_1431443700.jpg

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