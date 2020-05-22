Рост смертей от коронавируса в мае предсказала Голикова. Статистика смертности в России объективная и полная

На этом фоне всем органам власти на местах необходимо критически наблюдать дальнейшее смягчение. Это необходимо, чтобы при растущих желаниях считать, что эпидемия уже пошла на спад, все-таки не игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования, заявила она Путину.

Татьяна Голикова рассказала президенту о ситуации с коронавирусом в России на 22 мая

В режиме видеоконференции президент провёл совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Первой Владимир Путин дал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Дословно

Т.Голикова: Добрый день, уважаемые коллеги!

Хочу сказать, что, Владимир Владимирович, десять дней назад Вами было принято решение об отмене нерабочих дней и переходу к контролируемому снижению ограничений, вызванных эпидемией новой коронавирусной инфекции. Ситуация, которая складывается за эти прошедшие десять дней, как Вы уже отметили, дает нам основание говорить о том, что все-таки страна перешла в режим стабилизации.

У нас снижаются темпы прироста выявления новых случаев коронавирусной инфекции. За эти десять дней такое снижение составило 22,5 процента. Темп роста в среднесуточном измерении снизился до 3,7 процента на отрезке этих десяти дней. По состоянию на сегодня он составил 2,8 процента.

Принимая для себя стратегию смягчения, мы очень долго думали о том, какой показатель выбрать в качестве основного для того, чтобы оценивать, как движется страна и какие изменения происходят в регионах. Мы определили этот показатель оценки как коэффициент распространения инфекции, который не должен превышать единицу, чтобы инфекция не распространялась.

Наша цель состоит в том, чтобы, наращивая выявление новой коронавирусной инфекции, не допускать превышения этого показателя и поступательно его снижать до значения 0,5 и менее. Почему 0,5? Потому что, понимая, что инфекция будет циркулировать, значение этого показателя на уровне 0,5 будет давать нам дополнительную уверенность в том, что мы можем спокойно жить нормальной жизнью и запускать отдельные отрасли экономики и экономику в целом.

На сегодняшний день количество регионов, которые демонстрируют коэффициент распространения инфекции менее единицы и равный единице, составляет 47. Количество регионов, где коэффициент менее единицы, на сегодняшний день составляет 28.

На этом фоне всем органам власти на местах необходимо критически наблюдать дальнейшее смягчение. Это необходимо, чтобы при растущих желаниях считать, что эпидемия уже пошла на спад, все-таки не игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования. Это очень важно, потому что, как я уже сказала, несмотря на стабилизацию ситуация все-таки остается достаточно хрупкой и коэффициент распространения инфекции все-таки имеет тенденцию к колебаниям.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Позволю себе напомнить, что мониторинг эпидемической обстановки в России начался санитарными службами с конца 2019 года. Это дало нам возможность, как мы уже неоднократно отмечали, своевременно принять меры по закрытию границ и иметь выигрыш по времени почти два месяца, чтобы еще до объявления Всемирной организацией здравоохранения новой коронавирусной инфекции пандемией начать подготовку системы здравоохранения, не допустив ее перегрузки.

Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание. Мы закупили и произвели оборудование, на данный момент развернули уже даже больше коек, чем Вы сказали в своем вступительном слове, – это 166,3 тысячи. Мы кратно нарастили тестирование, мобилизовали и обучили медицинский персонал, и, что очень важно, мы накопили опыт лечения инфекции. Это важно, потому что позволяет улучшать качество той терапии, которую мы оказываем нашим пациентам.

Мы, конечно, понимаем, что развитие инфекции имеет свои законы. Часть больных переносит эту инфекцию в тяжелой форме, и это требует интенсивной терапии и реанимации. Введенный с начала эпидемии, как я уже сказала, ежедневный мониторинг за выявленными новыми случаями и, к сожалению, показателями смертности позволил нам иметь полное понимание о развитии ситуации, ее предсказуемости и прогнозе, о котором нам сегодня предстоит еще поговорить.

Хочу отметить, что возможности нашей системы здравоохранения позволяют бороться за каждую жизнь. Мы пытаемся спасти максимальное количество пациентов, но болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом.

Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам говорит о том, что серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем. Что касается официальных данных по причинам смертности по апрелю, то мы их получим 29 мая – так, как это предусмотрено Федеральным планом статистических работ.

При этом хочу отметить, что, в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100 процентах случаев медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее. Таким образом, статистика России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер. При установлении причин смертности мы используем единые международные требования, которые 20 апреля этого года сформированы Всемирной организацией здравоохранения.

Изменение структуры заболеваемости за месяц по тяжести течения заболевания дает нам основание надеяться, что та тенденция, положительная тенденция, которую мы наблюдаем, все-таки устойчивая.

Хочу привести структуру, которую мы видим по состоянию на вчерашний день. Доля пациентов с легким течением заболевания составляет сейчас 19,5 процента и увеличилась за месяц на 4,7 пункта, со средним течением – 34,9 процента и снизилась на 12 пунктов, с тяжёлым течением – 4,2 процента и снизилась на 1,4 пункта. При этом хочу отметить, что на 8,7 пункта – до 41,4 процента – увеличилось количество граждан, которые имеют бессимптомное течение заболевания.

Почему я привожу эту статистику? Привожу ее потому, что это важно с точки зрения нагрузки на госпитальную сеть, на медицинские учреждения и наших врачей. Мы уже в течение нескольких дней наблюдаем положительную тенденцию, а именно: количество госпитализированных снижается, количество выписанных увеличивается. Это очень важно для нашей оценки изменений и того прогноза, который мы ожидаем на предстоящий период времени.

Здесь сегодня присутствуют наши врачи, я бы хотела поблагодарить их за тот самоотверженный труд, который они делают. Собственно, то, что мы сегодня имеем, это благодаря им, благодаря тому, что 24 [часа], а иногда и больше часов в сутки, они проводят в «красной зоне» и делают все возможное для того, чтобы спасти человеческие жизни.

Вы сейчас обратились к нам по поводу того, что происходит в Республике Дагестан. Мы, безусловно, делаем все возможное для того, чтобы помочь нашим коллегам. Это происходит и по линии силовых ведомств, Вы это уже отметили. Определены три точки строительства 60-местных госпиталей на той базе, которую имеет сегодня Министерство обороны, – это места, которые имеют наибольшее распространение в Дагестане новой коронавирусной инфекции. Кроме того, по Вашему решению, Министерство обороны разворачивает два полевых госпиталя, с помощью которых также будет оказываться соответствующая медицинская помощь.

По Вашему поручению, заместитель Министра здравоохранения, – я думаю, что коллеги еще об этом скажут, – направлен в командировку в Дагестан для того, чтобы на месте оказать содействие коллегам в корректировке того, как оказывается медицинская помощь. Кроме того, там уже до этого работали медицинские специалисты, которые представляют наши ведущие учреждения Министерства здравоохранения, а также мы силами Роспотребнадзора наращиваем соответствующее тестирование. Я думаю, что об этом Анна Юрьевна [Попова] скажет дополнительно.

Кроме того, наша бригада должна оценить достаточность финансовых и медицинских ресурсов для оказания медицинской помощи и представить Вам, Владимир Владимирович, предложения, если в этом будет необходимость, о дополнительной помощи Республике Дагестан.

На сегодняшний день количество заболевших, которое подтверждено официально, составляет в Республике Дагестан 3855 человек. Но я думаю, что с учетом расширения тестирования, на которое мы нацелены, чтобы довести возможности Республики Дагестан до тех возможностей, которыми сегодня располагают регионы страны, эта цифра, конечно, будет меняться в сторону увеличения. На сегодняшний день в республике развернуто 8828 коек, это без тех, которые будут дополнительно разворачиваться силами Министерства обороны и посредством строительства госпиталей.

Уважаемый Владимир Владимирович, в заключение хочу сказать, что, безусловно, те тенденции, которые мы наблюдаем, нас радуют, но впереди еще очень много работы для того, чтобы закрепить эти положительные тенденции. Нам всем важно также слаженно работать в этот предстоящий период для того, чтобы они были не просто закреплены, а чтобы эти тенденции были продолжены и мы вошли с хорошим настроением в лето, имели возможность более свободно общаться, если хотите, пожимать друг другу руки и встречать друг друга, похлопав по плечу.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо большое.

Я посмотрел данные. Смертность на 100 тысяч населения: Сан-Марино – на первом месте, потом – Бельгия, Андорра – на третьем. Что-то в горах происходит такое серьезное, или просто сложнее оказывать медицинскую помощь? Это же развитые страны.

Т.Голикова: Я думаю, что это связано со сложностью оказания медицинской помощи.

Я еще раз хочу подчеркнуть, Владимир Владимирович, что сейчас у нас оперативные данные, которые мы показываем в рамках нашего мониторинга. Мы начали показывать эти данные с самого начала на сайте «Стопкоронавирус», который начал функционировать с момента регистрации случаев новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации.

Вы знаете, что у нас оперативный мониторинг через систему загсов ведет Федеральная налоговая служба, мы видим данные по смертности. Тем не менее, официальные данные по причинам, где мы выделим впервые причиной новую коронавирусную инфекцию, мы увидим 29 мая по данным за апрель.

Оперативные данные, конечно, мы видим. Поэтому я специально сказала и обратила на это внимание, что этот мониторинг, который мы начали вести, он нам позволяет видеть эту ситуацию, и в том числе корректировать наши действия.

Мы, в общем, никогда не скрывали ситуацию со смертностью в России, но даже то, что мы сейчас видим, позволяет нам, если можно, конечно, так говорить в привязке к термину «смертность», все-таки оптимистично смотреть на показатели, которые складываются в Российской Федерации.

Безусловно, мы отвечаем за каждую человеческую жизнь, мы каждый раз сопереживаем тому, что происходит, но все-таки я считаю (и еще раз хочу это подчеркнуть), что наша медицинская сеть, медицинская система, наши уважаемые доктора справляются с этой ситуацией. И я думаю, что сегодня они Вам еще об этом расскажут.