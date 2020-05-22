Незаконно «подарила» муниципальную квартиру за 1,5 млн рублей глава сельсовета в Новосибирской области

Совсем не бедный гражданин сумел приватизировать 2-комнатное жилье, в котором проживал по договору соцнайма. Чиновница попала под суд, а квартиру арестовали в ходе следствия.

Из-за квартиры чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий

В Новосибирской области бывший глава муниципалитета предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом вечером 22 мая сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК России Анастасия Кулешова.

Следственными органами СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы муниципального образования, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, в 2014 году глава Станционного сельского совета Новосибирского района, вопреки установленному законом порядку, в нарушение федерального и областного законодательства, превышая свои полномочия, предоставила по договору социального найма муниципальное жилье – двухкомнатную квартиру гражданину, который малоимущим или нуждающимся в таком жилье не являлся. В последующем гражданин, незаконно получивший в пользование указанное жилье, обратился с исковыми требованиями в Новосибирский районный суд о приватизации указанного жилья.

Глава сельсовета, продолжая превышать должностные полномочия, самоотстранилась от участия в судебных процессах и подала ходатайство о невозражении удовлетворения исковых требований гражданина и рассмотрения иска в ее отсутствие. В последующем двухкомнатная муниципальная квартира была приватизирована в судебном порядке в собственность физического лица. В результате преступных действий обвиняемой бюджету сельсовета был причинен ущерб в размере 1,5 млн рублей, а также нарушены права граждан, действительно являющихся малоимущими и нуждающимися в муниципальном жилье. В рамках обеспечительных мер на указанную квартиру был наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.