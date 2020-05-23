Заменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из-за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска

В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 3 млн рублей будут установлены светофоры, сделаны пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений, приобретены остановочные павильоны и проведены работы по установке ограждения перильного типа.
— У нас работала подрядная организация, работа выполнена была некачественно. С ней расторгается контракт. Они будут демонтироваться и устанавливаться качественные ограждения. На улицах Герцена, Комсомольская, Ленина за 1 млн 100 рублей, — сообщил директор МКУ УЖКХ Максим Совбанов на оперативном штабе 21 мая.
Дорожное ограждение бердчане сравнивают с могильной оградкой, уродующей облик города.
Вообще непонятно о чем речь
Нравятся? Себе поставь.
А вы из какого города?
А то тут как то из Сызрани умудрились отписаться.
А так властям лучше брать пример с тех мест, где сделано хорошо. Далеко ходить не надо. В Академ съездили - посмотрели - кустики вдоль дорог насадили.
Ограждение можно перепрыгнуть.
А через кусты в здравом уме никто не полезет.
От машин эти ограждения не спасают, а только наполняют чей то карман и ухудшают обзор на переходах и перекрестках.
А ведь это единственная пешеходная дорога, связующая тренд Бердска с микрорайоном.
Но чиновники пешком не ходят.
Про оградки началась война конкурентов за бюджетные деньги. Именно война, именно за деньги, именно за бюджетные. Нет смысла доказывать, всё на виду.
Но страшнее будет, если война начнётся за бордюры. Помните, когда их не было, и вода стекала с асфальта на обочины, а не разрушала дорожное покрытие? Повсеместная приказная установка дорожных бордюров убила двух зайцев: внезапно дети больших депутатов стали успешными владельцами бордюрных заводов, а у ответственных за ямочный ремонт добавилось забот и денег, ведь теперь вода не стекает на обочины, а разрушает асфальт.
Спасибо, правительство, за заботу!
а это ежегодные затраты.Вот на Лунной сделано правильно.
А когда их устанавливали,кто-то хоть на минуту задумался над этим? Или денег чужих не жалко!А может часть этих денег осела у кого-то в кармане?
Больше некуда деньги девать? В медицину отдайте!!!
Их вообще не нужно устанавливать. На Герцена вообще практически нет пешеходов. Больше деньги потратить некуда? Лучше отремонтировать асфальт на тротуарах по Островского и К. Маркса, например
Думаю - нет, менять не надо. Деньги девать некуда?