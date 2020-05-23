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Заменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из-за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска

11:40 23.05.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения» в городе на 3 млн рублей установят светофоры, сделают пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений.

Заменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска
Ограждение перильного типа заменят в Бердске

В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 3 млн рублей будут установлены светофоры, сделаны пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений, приобретены остановочные павильоны и проведены работы по установке ограждения перильного типа.

— У нас работала подрядная организация, работа выполнена была некачественно. С ней расторгается контракт. Они будут демонтироваться и устанавливаться качественные ограждения. На улицах Герцена, Комсомольская, Ленина за 1 млн 100 рублей, — сообщил директор МКУ УЖКХ Максим Совбанов на оперативном штабе 21 мая.

Дорожное ограждение бердчане сравнивают с могильной оградкой, уродующей облик города.



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От редакции

Нужно менять "могильные" оградки?

Аноним, 21 мая 2020 12:26
Супер на 1 млн сделали теперь демонтируем и опять на 3 млн сделаем .Нам не куда деньги девать ??????
1, 21 мая 2020 13:20
Чувствуется "легкая" недосказанность - получается работа выполнена некачественно и контракт расторгается, значит оплаты еще не было? Или это по ограждению, которое было выполнено в прошлые годы? Тогда причем здесь расторжение контракта, если работы выполнены, оплачены и контракт закрыт? Почему в рамках действующего контракта нельзя заставить подрядчика исправить все за свой счет?
Вообще непонятно о чем речь
Boeing 777-300ER, 21 мая 2020 13:31
Хорошие могильные оградки. Мне нравятся. Побольше бы их в Бердске установили.
Аноним, 21 мая 2020 17:30
Ни от одного жителя не слышала сравнения ограждения с оградками. Сами придумали- сами распространили слух. Нормальное ограждение.
Аноним, 21 мая 2020 21:53
Boeing 777-300ER, 21 мая 2020 13:31
Нравятся? Себе поставь.
Аноним, 21 мая 2020 21:55
Ни от одного жителя не слышала...
А вы из какого города?
А то тут как то из Сызрани умудрились отписаться.
Аноним, 21 мая 2020 14:55
Для того и ставили их,чтоб регулярно ремонтировать..."А ручки то жирные"
Аноним, 21 мая 2020 17:34
КСБ - вы пишите про ограждения на улицах Ленина, Герцена, Комсомольской. А показываете фото с Лунной.
А так властям лучше брать пример с тех мест, где сделано хорошо. Далеко ходить не надо. В Академ съездили - посмотрели - кустики вдоль дорог насадили.
Аноним, 21 мая 2020 20:14
Истину говорите.
Ограждение можно перепрыгнуть.
А через кусты в здравом уме никто не полезет.
От машин эти ограждения не спасают, а только наполняют чей то карман и ухудшают обзор на переходах и перекрестках.
Аноним, 21 мая 2020 20:08
Кому то ограждения не понравились. у тротуара, а на Красноармейской вообще нет нормального тротуара низа 1 лимон ни за три.
А ведь это единственная пешеходная дорога, связующая тренд Бердска с микрорайоном.
Но чиновники пешком не ходят.
Аноним, 21 мая 2020 20:20
Как легко наша власть разбрасывается миллионами. А когда ставили некачественные ограждения пелена на глазах была? Кто всё это принял? Чьи подписи стоят? Почему в суд на них не подают?
Аноним, 21 мая 2020 20:33
"А вы, ребята, как не садитесь"...
Про оградки началась война конкурентов за бюджетные деньги. Именно война, именно за деньги, именно за бюджетные. Нет смысла доказывать, всё на виду.
Но страшнее будет, если война начнётся за бордюры. Помните, когда их не было, и вода стекала с асфальта на обочины, а не разрушала дорожное покрытие? Повсеместная приказная установка дорожных бордюров убила двух зайцев: внезапно дети больших депутатов стали успешными владельцами бордюрных заводов, а у ответственных за ямочный ремонт добавилось забот и денег, ведь теперь вода не стекает на обочины, а разрушает асфальт.
Спасибо, правительство, за заботу!
1, 22 мая 2020 07:45
Бордюрные и заборные заводы ну ты сказочник конечно
просто житель, 21 мая 2020 20:48
вот такая тупизна преследует по всюду.Где были глаза у заказчика когда согласовывали конструкцию ограждения.?Почему не учли ,что ежегодно нужно обновлять.А это затратаы на краску,оплату рабочим и т.д.Необходимо ,чтобы прокуратура и СК этим занялся.Деньки никто не считает ,куда их тратят,на что.Только одни отписки.
житель, 22 мая 2020 09:35
Подрядчик обманул--ограда должна быть из оцинкованного металла а сделали без покрытия,под покраску
а это ежегодные затраты.Вот на Лунной сделано правильно.
Аноним, 22 мая 2020 09:55
НВР:
А когда их устанавливали,кто-то хоть на минуту задумался над этим? Или денег чужих не жалко!А может часть этих денег осела у кого-то в кармане?
Аноним, 22 мая 2020 14:34
НВР:
Больше некуда деньги девать? В медицину отдайте!!!
Аноним, 22 мая 2020 14:41
НВР:
Их вообще не нужно устанавливать. На Герцена вообще практически нет пешеходов. Больше деньги потратить некуда? Лучше отремонтировать асфальт на тротуарах по Островского и К. Маркса, например
Popovec, 22 мая 2020 18:20
В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения» необходимо провести ревивзию почти всех знаков и светофоров. Зачем каждый знак на отдельном столбе, да так что не видно следующего знака и светофора? Хотел написать конкретные случаи, но понял, что всё плохо вообще.
Бусинка, 22 мая 2020 19:29
А мне нравиться с ограждением, люди зато не вытаптывают газоны, не ходят где не нужно, организованно. для чего все переделывать непонятно
Аноним, 22 мая 2020 20:56
Вы опять выкопались ночью и пошли гулять по городу? Не пугайте людей.
Аноним, 22 мая 2020 20:57
За забором держат обычно за преступления.
Аноним, 22 мая 2020 21:02
А можно взыскать за растрату или за нецелевое использование средств с бывшего ио мэра Михайлова, который построил никому не нужные оградки за наш счет, да еще наверное без всякого конкурса?
Аноним, 23 мая 2020 00:33
Подобные ограждения поставили и в Академгородке , схема одна похоже. Дешёвый вариант. Как будто в 90 тые вернулись. Ещё и ужасные остановки синие .
Аноним, 23 мая 2020 04:58
Зачем вообще эти заборы? Вся страна в заборах. Проще нужно быть
Аноним, 23 мая 2020 12:26
НВР:
Думаю - нет, менять не надо. Деньги девать некуда?

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