Влияние луны на стрижку 21 — 24 мая 2020: Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, подстригите их 23 или 24 мая

Влияние луны на стрижку 21 мая 2020
Луна в знаке зодиака Телец (+)
Луна в знаке Телец. общее состояние волос под влиянием этого знака значительно улучшится. Не стоит откладывать стрижку намеченную на сегодня, новая прическа помимо новых положительных эмоций придаст волосам сил и энергии, их внешний вид кардинально изменится в лучшую сторону.
Для достижения наилучшего эффекта от оздоровительных процедур для волос не обязательно посещать салон, домашняя маска из натуральных компонентов будет не хуже, а возможно и лучше.
Телец положительно влияет на работу с волосами: закрашивание седины будет успешным, так же укрепление волос, осветление, выщипывание бровей.
29 лунный день (±)
21 мая 2020 года в 12:00 — 29 лунный день. стрижка сегодня позволит Вам внутренне утвердиться, стать более уверенным. Короткая стрижка подойдет людям планирующим кардинально изменить жизненные устои.
Окраска волос может спровоцировать денежные и проблемы с общением.
Стоит игриво обходится с волосами в этот день, они отблагодарят Вас за позитивный настрой.
Сегодня Вы задумаетесь о практических вопросах, выгодности тех или иных сделок. Сегодня Вы почувствуете тягу к рутинной повседневной работе, она будет получаться быстро и гладко. В Вас проснется энтузиазм и желание доделать все запланированные дела. Энергия, которая была не слишком стабильной на протяжении всего месяца, наконец приобретет стабильность, это своего рода итог уходящего месяца.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели — четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Влияние луны на стрижку 22 мая 2020
Луна в знаке зодиака Телец (+)
Луна в знаке Телец. общее состояние волос под влиянием этого знака значительно улучшится. Не стоит откладывать стрижку намеченную на сегодня, новая прическа помимо новых положительных эмоций придаст волосам сил и энергии, их внешний вид кардинально изменится в лучшую сторону.
Для достижения наилучшего эффекта от оздоровительных процедур для волос не обязательно посещать салон, домашняя маска из натуральных компонентов будет не хуже, а возможно и лучше.
Телец положительно влияет на работу с волосами: закрашивание седины будет успешным, так же укрепление волос, осветление, выщипывание бровей.
30 лунный день (±)
22 мая 2020 года в 12:00 — 30 лунный день. стрижка в последний день лунных суток готовит нас к новому энергетическому обмену с космосом. Придает нам сил для дальнейшей работы.
Окраска волос доставит массу неудобств и даже отвлечь от более важных дел.
Прическа может быть необычной, она как бы подведет итог лунного месяца.
Этот день будет наполнен необычайно теплыми чувствами, которые наполнят вашу душу теплотой. Космос сегодня одарит Вас энергией гармонии и созидания, стоит по-настоящему насладится этим днем, ведь он бывает не всегда. Не стоит требовать что-то от себя и окружающих, расслабьтесь и почувствуйте себя частичкой вселенной.
Простите своих врагов и поблагодарите друзей и родственников. Постарайтесь провести остаток дня с семьей или в окружении близких друзей. Вспомните Ваши достижения и удачи, забудьте о грусти и промахах.
Новая Луна (−)
Луна находится в фазе Новая Луна. Не рекомендуется стричь волосы. Один из самых критичных моментов для организма.
Влияние дня недели (−)
День недели — пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Влияние луны на стрижку 23 мая 2020
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.
Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться.
День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.
2 лунный день (+)
23 мая 2020 года в 12:00 — 2 лунный день. стрижка в фазу растущей луны, не только ускорит рост волос, но и наладит поток энергии здоровья. Это позволит вам обновить состояние всех органов вашего организма.
Окрашивать волосы стоит природными красителями, именно такой тип окрашивания принесет вам энергию денежной прибыли.
Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной волос, это принесет Вам новые силы, вдохновение. Вы начнете генерировать новые идеи, сегодня в вас откроется желание работать и зарабатывать.
Сегодня именно материальные вопросы и вопросы вашего здоровья стоят на первом плане. Если правильно распланировать сегодняшний день есть возможность увеличить его влияние на Вас. Из-за активности этого дня Вас рано одолеет усталость, стоит пораньше лечь спать, именно сон поможет Вам восстановить силы.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели — суббота, стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Влияние луны на стрижку 24 мая 2020
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.
Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться.
День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.
3 лунный день (+)
24 мая 2020 года в 12:00 — 3 лунный день. стрижка обеспечит приток материальной энергии, иными словами, хотите преувеличить свое материальное положение, самое время сменить длину волос. Так же растущая луна ускорит рост волос.
Волосы, окрашенные природными красителями, позволят вам добиться успеха на рабочем месте. Природа сегодня будет дарить Вам энергию, не стоит излишне усложнять прическу.
Сегодня, после двух дней «настройки», Вы готовы к полноценному энергообмену с космосом. Сегодня Вы будете проявлять любознательность, появится необходимость новых впечатлений, энергия будет бить ключом, Вы будете проявлять необычайную активность.
Для более активного энергообмена расчешите волосы столько раз, сколько Вам полных лет. Это действие поможет привлечь позитивную энергию, а негативная уйдет прочь.
Влияние дня недели (−)
День недели — воскресенье, строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса