Влияние луны на стрижку 21 — 24 мая 2020: Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, подстригите их 23 или 24 мая

Луна в знаке Телец. общее состояние волос под влиянием этого знака значительно улучшится. Не стоит откладывать стрижку намеченную на сегодня, новая прическа помимо новых положительных эмоций придаст волосам сил и энергии, их внешний вид кардинально изменится в лучшую сторону.

Для достижения наилучшего эффекта от оздоровительных процедур для волос не обязательно посещать салон, домашняя маска из натуральных компонентов будет не хуже, а возможно и лучше.

Телец положительно влияет на работу с волосами: закрашивание седины будет успешным, так же укрепление волос, осветление, выщипывание бровей.