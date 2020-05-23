Убиться можно: Дачники с велосипедами и ведрами ползут по крутому спуску понтонного моста через Гуменку в Бердске

Строительства нового моста через речку Гуменку в Бердске не случится в 2020 году. Денег на сооружение новой переправы с «большой земли» к десяткам СНТ в районе бердского водозабора по-прежнему нет. Между тем, дачники жалуются, что спуск на понтонный мост стал очень крутым: спуститься пенсионерам с ведрами или велосипедом невозможно.
— Лестница с городского берега практически вертикальная. Убиться можно. Велосипед не затащат даже молодые. А мы почти каждый день бываем на даче. Пока автобусы не пустили, на велосипеде ездили. Это был какой-то цирк с риском для жизни. Ползком приходилось передвигаться, — поделилась в «Курьер. Среда. Бердск» Нина Александровна.
Она попросила посодействовать в ремонте моста — сделать так, чтобы по нему можно было без особых проблем перейти на другой берег.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал «Курьер. Среда. Бердск» лично посмотреть, что случилось с понтонным мостом к дачному сезону-2020. Он прекрасно знает, что состояние переправы далеко от идеального. Но полагает, что спуск на мост станет более пологим, когда поднимется вода в Обском море и речке Раздельной, а вместе с ней и понтоны, к которым прикреплено пешеходное полотно из досок.
— Спуск стал круче из-за низкой воды. Воды прибавится — понтоны поднимутся. Они уже потихонечку поднимаются. Посмотрю, как там обстановка. В любом случае я дам поручение управлению ЖКХ проверить, разобраться. Мост находится у него на балансе, — прокомментировал Владимир Николаевич «Курьер. Среда. Бердск» 21 мая.
По его словам, в 2020 году новый мост через Раздельную строить не будут — нет денег. Но поддерживать существующую понтонную переправу в рабочем состоянии обязано УЖКХ. На то, чтобы прикрепить выпавшие доски или поправить погнувшиеся поручни много средств не требуется.
Сегодня мост облюбовали рыбаки, прямо с него закидывая удочки. Рядом полный мусорный бак. Все этого говорит в пользу того, что переправа пользуется спросом. А летом этот путь на дачи будет еще более востребованным. Пока же, действительно, спуск крутой — пройти по нему налегке страшно, а с поклажей вообще кажется нереальным.
Ремонту не подлежит
Напомним, что понтонный мост через Гуменку, ведущий к бердским дачам, признан аварийным и не подлежащим ремонту еще в 2012 году. Такое заключение официально сделала инженерная лаборатория. С того времени были годы, когда он становился реально опасным для пешеходов — вываливались целые звенья и дачники рисковали упасть в воду. И состояние моста только ухудшается.
Замена конструкций стоит дорого. Например, цена одного понтонного звена 540 тыс. рублей. Всего их 12. Поэтому власти несколько лет назад всерьез заговорили о строительстве новой капитальной пешеходной переправы. Автомобильный мост, который стал бы альтернативой объездной дороге, будет стоить более 0,5 млрд рублей. У Бердска таких денег нет. Хотя рассматривали вариант включения нового бердского моста в программу «Безопасные и качественные дороги» на 2019-2020 годы. Но этого не произошло.
Первоначально строительство бетонного пешеходного моста взамен понтонного (который, скорее, является плавучим настилом) вместе с берегоукреплением оценили в 83 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Такие деньги можно получить только по федеральной программе.
цифры
Согласно проекту новосибирской фирмы ООО «Доргеопроект» длина пешеходного сооружения составит порядка 160 м, протяженность подходов к нему – около 200 м, расчетная нагрузка – до 400 кг на 1 кв. м.
После корректировки проекта, стоимость его уменьшилась до 67 млн рублей.
— Дай Бог, чтобы ничего не случилось! Мы надеемся, что на следующий год будут выделены средства из области. 100-тысячный город, а люди ходят и рискуют жизнью! — высказывалась депутат Елена Белова в разгар прошлогоднего дачного сезона.
Мост нужен
Но и в 2020-м тема безопасности понтонного моста актуальна для ее избирателей. Но, судя по всему, сроки возведения новой переправы еще отодвигаются.
-Истек срок проекта, поэтому нужно делать новую экспертизу. И это будет только в следующем году, если будут деньги. На этот год нет никакого финансирования, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна 21 мая.
-Люди, конечно, обращаются! Пожилым тяжело, река не наполнилась и спуск слишком крутой. Жалко пенсионеров. У меня целая переписка с избирателями, они везде писали, вплоть до губернатора. Мы эту тему, безусловно, не оставим, не забудем. И на следующий год будем поднимать, — отметила Белова.
Депутат уверена, что мост нужен:
-Автобусы до пандемии битком ходили на дачи. Часть жителей добирается пешком, кому-то удобно напрямую. А через мост, им бедным, с тележками и авоськами очень тяжело.
"Пока автобусы не пустили, на велосипеде ездили."
не понял: так можно так на велике или невозжно?
Автор со своей информацией опоздала ровно на две недели! Вот тогда было действительно круто и велосипед приходилось и спускать и поднимать на плече!
Сейчас уже элементарно закатывается на своих колесах!
Для скептиков - мне уже 69,5 лет!
Сколько помню себя с молодости, столько и наслышалась от соседа фронтовика про этот мост. Постоянно был недоволен мостом и ругал власть. Но тогда я в глаза не видела этот объект. Теперь сама пользуюсь им и также ругаю власть. А мост нужен многим. Всегда там народ, не пустует. Дачники, рыбаки, отдыхающие. Можно было превратить это место в изюминку, сделать достопримечательностью города, там много иногородних в санаториях отдыхает. Наш город не обделен природой, но на чиновников, на бизнесменов, радеющих за город не везет. Нет ни одной сильной личности, способной изменить наш город. Очень жаль...
Ей не вдомёк, что далеко не все бердчане ездят летом в Турцию джин пить, загар зарабатывать и коронавирус цеплять.
Нет.
Ни депутаты, ни мэр, ни чиновники там не ходят и им на народ ровно.
Они обозревают город с заднего сидения своего персонального авто.
Моста не будет при этой власти(до 2064 года).
Мужчина 48 лет.
А если бабки тащат поклажу, значит оне вполне молодые одинокие тётки и сил у них хватит в эту горку подняться.
Цена панельной пятиэтажки , построенной от берега до берега с электричеством, канализацией, отоплением, водой?
Интересно, как в омской области между деревнями, автомобильный таки мост построило местное ДРСУ (специализированная таки организация) за 800 000 руб?
Там чиновники наверно другие. И губернатор другой.
Так испокон веков там так, и никто не истерит.Мост построят- машины начнут гонять, опять недовольны будут.
Не пойму, зачем "гусей дразнить"? Если администрация так сказать "обидится" или если приедут с проверкой на безопасность моста компетентные органы, то мост, скорее всего, СНЕСУТ! Т. е. его не будет вообще!! И останется только автобусный маршрут №20. Это будет лучше, чем шаткий мост?
Выбирать Вам, недовольные дачники!
PS Был я на этом мосту недели 3 назад. Мост конечно аховый, но пользоваться им можно. И мне кажетсся, что лучше 5 минут страха и перейти его, чем ехать на велосипеде (идти пешком) вокруг (по маршруту автобуса)!
"Никто, кроме НЕГО ничего не сделает!!!!"
Вот только и он ничего не делает....
Не при этой власти.
Администрации не желает вешать ярмо на шею, хватает чистки дороги зимой.
Договоритесь, совсем закроют, как аварийный... В начале на время, потом на совсем)))