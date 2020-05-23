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Убиться можно: Дачники с велосипедами и ведрами ползут по крутому спуску понтонного моста через Гуменку в Бердске

20:15 23.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Чиновники полагают, что наклон станет более пологими, когда повысится в Обском море уровень воды и понтоны поднимутся. Строить бетонный мост за 62 млн рублей взамен аварийного в 2020 году не будут — денег нет. Смотрите видео.

Убиться можно: Дачники с велосипедами и ведрами ползут по крутому спуску понтонного моста через Гуменку в Бердске
Дачники шутят: вниз, как с горки, можно съехать, а вверх…

Строительства нового моста через речку Гуменку в Бердске не случится в 2020 году. Денег на сооружение новой переправы с «большой земли» к десяткам СНТ в районе бердского водозабора по-прежнему нет. Между тем, дачники жалуются, что спуск на понтонный мост стал очень крутым: спуститься пенсионерам с ведрами или велосипедом невозможно.

— Лестница с городского берега практически вертикальная. Убиться можно. Велосипед не затащат даже молодые. А мы почти каждый день бываем на даче. Пока автобусы не пустили, на велосипеде ездили. Это был какой-то цирк с риском для жизни. Ползком приходилось передвигаться, — поделилась в «Курьер. Среда. Бердск» Нина Александровна.

Она попросила посодействовать в ремонте моста — сделать так, чтобы по нему можно было без особых проблем перейти на другой берег.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал «Курьер. Среда. Бердск» лично посмотреть, что случилось с понтонным мостом к дачному сезону-2020. Он прекрасно знает, что состояние переправы далеко от идеального. Но полагает, что спуск на мост станет более пологим, когда поднимется вода в Обском море и речке Раздельной, а вместе с ней и понтоны, к которым прикреплено пешеходное полотно из досок.

— Спуск стал круче из-за низкой воды. Воды прибавится — понтоны поднимутся. Они уже потихонечку поднимаются. Посмотрю, как там обстановка. В любом случае я дам поручение управлению ЖКХ проверить, разобраться. Мост находится у него на балансе, — прокомментировал Владимир Николаевич «Курьер. Среда. Бердск» 21 мая.

По его словам, в 2020 году новый мост через Раздельную строить не будут — нет денег. Но поддерживать существующую понтонную переправу в рабочем состоянии обязано УЖКХ. На то, чтобы прикрепить выпавшие доски или поправить погнувшиеся поручни много средств не требуется.

Сегодня мост облюбовали рыбаки, прямо с него закидывая удочки. Рядом полный мусорный бак. Все этого говорит в пользу того, что переправа пользуется спросом. А летом этот путь на дачи будет еще более востребованным. Пока же, действительно, спуск крутой — пройти по нему налегке страшно, а с поклажей вообще кажется нереальным.

Ремонту не подлежит

Убиться можно: Дачники с велосипедами и ведрами ползут по крутому спуску понтонного моста через Гуменку в Бердске

Понтонный мост — единственная переправа через Гуменку

Напомним, что понтонный мост через Гуменку, ведущий к бердским дачам, признан аварийным и не подлежащим ремонту еще в 2012 году. Такое заключение официально сделала инженерная лаборатория. С того времени были годы, когда он становился реально опасным для пешеходов — вываливались целые звенья и дачники рисковали упасть в воду. И состояние моста только ухудшается.

Замена конструкций стоит дорого. Например, цена одного понтонного звена 540 тыс. рублей. Всего их 12. Поэтому власти несколько лет назад всерьез заговорили о строительстве новой капитальной пешеходной переправы. Автомобильный мост, который стал бы альтернативой объездной дороге, будет стоить более 0,5 млрд рублей. У Бердска таких денег нет. Хотя рассматривали вариант включения нового бердского моста в программу «Безопасные и качественные дороги» на 2019-2020 годы. Но этого не произошло.

Первоначально строительство бетонного пешеходного моста взамен понтонного (который, скорее, является плавучим настилом) вместе с берегоукреплением оценили в 83 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Такие деньги можно получить только по федеральной программе.

цифры

Более 4000 участков расположены не противоположном берегу речки раздельной вдлизи понтонного моста.

Согласно проекту новосибирской фирмы ООО «Доргеопроект» длина пешеходного сооружения составит порядка 160 м, протяженность подходов к нему – около 200 м, расчетная нагрузка – до 400 кг на 1 кв. м.

После корректировки проекта, стоимость его уменьшилась до 67 млн рублей.

— Дай Бог, чтобы ничего не случилось! Мы надеемся, что на следующий год будут выделены средства из области. 100-тысячный город, а люди ходят и рискуют жизнью! — высказывалась депутат Елена Белова в разгар прошлогоднего дачного сезона.

Мост нужен

Но и в 2020-м тема безопасности понтонного моста актуальна для ее избирателей. Но, судя по всему, сроки возведения новой переправы еще отодвигаются.

-Истек срок проекта, поэтому нужно делать новую экспертизу. И это будет только в следующем году, если будут деньги. На этот год нет никакого финансирования, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна 21 мая.

-Люди, конечно, обращаются! Пожилым тяжело, река не наполнилась и спуск слишком крутой. Жалко пенсионеров. У меня целая переписка с избирателями, они везде писали, вплоть до губернатора. Мы эту тему, безусловно, не оставим, не забудем. И на следующий год будем поднимать, — отметила Белова.

Депутат уверена, что мост нужен:

-Автобусы до пандемии битком ходили на дачи. Часть жителей добирается пешком, кому-то удобно напрямую. А через мост, им бедным, с тележками и авоськами очень тяжело.

Убиться можно: Дачники с велосипедами и ведрами ползут по крутому спуску понтонного моста через Гуменку в Бердске

Рыбаки облюбовали понтонный мост

Убиться можно: Дачники с велосипедами и ведрами ползут по крутому спуску понтонного моста через Гуменку в Бердске

Мусорный контейнер возле моста уже переполнен

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От редакции

Вы верите в то, что новый мост построят?

Аноним, 21 мая 2020 17:33
"Велосипед не затащат даже молодые."
"Пока автобусы не пустили, на велосипеде ездили."

не понял: так можно так на велике или невозжно?
Аноним, 21 мая 2020 18:50
Как это денег нет ?
Ирина, 21 мая 2020 18:41
Пусть вспоминают и гордятся коымским мостом!
Владимир Головин, 21 мая 2020 19:09
Перехожу по мосту с велосипедом ежедневно туда и обратно с 20 апреля!
Автор со своей информацией опоздала ровно на две недели! Вот тогда было действительно круто и велосипед приходилось и спускать и поднимать на плече!
Сейчас уже элементарно закатывается на своих колесах!
Для скептиков - мне уже 69,5 лет!
Аноним, 21 мая 2020 20:24
Вот сколько помню с молодости всю дорогу этот мост играл весна-осень .и все ходили всех все устраивало . Но тут же ... развелось поколение нытиков больше ложки не поднимающих ... Кому нужен этот мост? Прилегающим участкам ? Есть муниципальная дорога на эти участки ! Кому хочется экстрима- вэлком через понтонник :-)
Аноним, 22 мая 2020 13:53
Аноним, 21 мая 2020 20:24
Сколько помню себя с молодости, столько и наслышалась от соседа фронтовика про этот мост. Постоянно был недоволен мостом и ругал власть. Но тогда я в глаза не видела этот объект. Теперь сама пользуюсь им и также ругаю власть. А мост нужен многим. Всегда там народ, не пустует. Дачники, рыбаки, отдыхающие. Можно было превратить это место в изюминку, сделать достопримечательностью города, там много иногородних в санаториях отдыхает. Наш город не обделен природой, но на чиновников, на бизнесменов, радеющих за город не везет. Нет ни одной сильной личности, способной изменить наш город. Очень жаль...
Аноним, 21 мая 2020 20:04
Мост аварийный, очень опасно по нему ходить.
Аноним, 21 мая 2020 21:33
Так его и пыталась власть демонтировать два раза, вместо постройки нового.
Ей не вдомёк, что далеко не все бердчане ездят летом в Турцию джин пить, загар зарабатывать и коронавирус цеплять.
Аноним, 21 мая 2020 21:04
Скажу осторожно-надеемся Но пока городу действительно не до него
Аноним, 21 мая 2020 21:22
НВР:
Нет.
Аноним, 21 мая 2020 21:26
НВР:
Ни депутаты, ни мэр, ни чиновники там не ходят и им на народ ровно.
Они обозревают город с заднего сидения своего персонального авто.
Моста не будет при этой власти(до 2064 года).
Аноним, 21 мая 2020 21:28
А ведь если там насыпать дамбу с мостиками для яхт, фонарями и лавочками, это могла бы быть достопримечательность города, если уж власти отдали илющевкову набережную.
Аноним, 21 мая 2020 22:08
Для дамбы нужно разрешение экологов. А они его не дадут из-за возможного загрязнения устья Гумёнки. Здесь ещё затратнее из-за чиновничьих "заборов".
Аноним, 22 мая 2020 00:36
Странно, для дамбы нужно разрешение, а для ремонтной базы пароходов прямо на пляжу в зоне отдыха - не нужно.
Последний барак на фергане, 21 мая 2020 21:47
Легко спустился на велосипеде и легко поднялся, никаких трудностей не возникало.
Мужчина 48 лет.
Аноним, 22 мая 2020 13:36
А как бабушкам с поклажей ходить? А в начале мая с велосипедом и грузом можно было при неосторожном движении загреметь вниз и переломать кости. Там без груза по крутому мосту подниматься трудно было, крадешься, как кошка. Да и всегда какие-нибудь неполадки, то местами разойдется, то оборвется. В прошлый выходной не хватало несколько досок, идешь с грузом, да ещё надо смотреть в оба, чтобы не провалиться вниз, не переломать ноги. Не стыдно мужчине в расцвете лет хвалиться, как он с велосипедом лихо перебирается. Вот мне велосипед не поднять, самой кабы не свалиться, а то бы, наверное, ездила на нём, не со всем ещё старуха, седьмой десяток идет. А приходится акробатничать, года 2-3 назад по тросу перебиралась, мост разъехался.
Аноним, 22 мая 2020 19:38
А бабушки должны ходить без поклажи. Поклажу должны тащить внучки.
А если бабки тащат поклажу, значит оне вполне молодые одинокие тётки и сил у них хватит в эту горку подняться.
Гость Очередной, 21 мая 2020 21:55
Цена одного понтонного звена скока-скока??? Как мне это развидеть?
Я, 21 мая 2020 22:46
Перенесите лодочную ближе к устью,тогда мост можно опустить и сделать прямой. Будет польза огромная и людям и экологии так как не будут катера гонять по реке,а то не возможно спокойно отдохнуть,порыбачить.Пьяные крики ,музыка орет из гоняющих катеров,которые чуть поуже ширины реки.
Аноним, 22 мая 2020 00:34
Если мост перенести за Рассвет, то там его длина окажется совсем смешной, как и цена.
Аноним, 22 мая 2020 00:55
67 000 000 за пешеходный мост?
Цена панельной пятиэтажки , построенной от берега до берега с электричеством, канализацией, отоплением, водой?
Интересно, как в омской области между деревнями, автомобильный таки мост построило местное ДРСУ (специализированная таки организация) за 800 000 руб?
Там чиновники наверно другие. И губернатор другой.
Аноним, 22 мая 2020 13:17
там, видимо не воруют! А у нас этому дай, тому дай, за разрешение плати, краска золотая, щебень бриллиантовый, доски и те из красного дерева...
Аноним, 22 мая 2020 15:13
Воду не надо, там она уже есть.
Аноним, 22 мая 2020 06:19
Давно уже пора считать этот мост либо объектом культурного наследия, либо экстремальным аттракционом. Десятки лет продолжается эта эпопея.Давно всем пора понять, что никто ничего делать не будет. Есть дорога объездная какая-никакая и выделять деньги на мост никто не будет.
Аноним, 22 мая 2020 08:25
реальная тупость с советских времен обьявили что в этом месте будет стоить 62 ляма и все денег нет вопрос закрыт . А голова для того что бы думать в советское время с деньгами на соц проэкты было проще они могли себе позволить и в более широком месте мост кинутьа вот почему нынешняя власть мозги не включает . Надо провести обследование в другом месте возможно можно берега отсыпать и обойтись не таким длинным и дорогим мостом . Привлечь этого как там вроде Романенко у которого опыт есть берега отсыпать наращивать а то зацепились за это место и толку ноль.
Аноним, 22 мая 2020 09:38
Всё нормально. Мостовые условия даже выше средних. Тот, кто может рыть землю на даче, осилит и эту вполне лёгкую дорогу. Вытаскивание с дач вечнозелёных помидоров - дело самих дачников.
Аноним, 22 мая 2020 12:19
НВР:
Так испокон веков там так, и никто не истерит.Мост построят- машины начнут гонять, опять недовольны будут.
3лой, 22 мая 2020 12:27
... Лестница с городского берега практически вертикальная. Убиться можно. ... Это был какой-то цирк с риском для жизни. Ползком приходилось передвигаться ...
Не пойму, зачем "гусей дразнить"? Если администрация так сказать "обидится" или если приедут с проверкой на безопасность моста компетентные органы, то мост, скорее всего, СНЕСУТ! Т. е. его не будет вообще!! И останется только автобусный маршрут №20. Это будет лучше, чем шаткий мост?
Выбирать Вам, недовольные дачники!
PS Был я на этом мосту недели 3 назад. Мост конечно аховый, но пользоваться им можно. И мне кажетсся, что лучше 5 минут страха и перейти его, чем ехать на велосипеде (идти пешком) вокруг (по маршруту автобуса)!
Аноним, 22 мая 2020 15:00
Это мы уже слышали!!! На всех выборах.
"Никто, кроме НЕГО ничего не сделает!!!!"
Вот только и он ничего не делает....
Аноним, 22 мая 2020 15:11
НВР:
Не при этой власти.
Аноним, 22 мая 2020 17:36
Нет не построят. Дело не в деньгах. Если сделать мост, то тамошние дачи превратятся во второй микрарайон "Южный". Начнется школу дай, детский садик подай водопровод проведи и сделай прочие плюшки положенные жилому сектору.
Администрации не желает вешать ярмо на шею, хватает чистки дороги зимой.
Аноним, 23 мая 2020 02:27
НВР:
Договоритесь, совсем закроют, как аварийный... В начале на время, потом на совсем)))
Rururutututu, 23 мая 2020 04:07
Всю жизнь ездили,так ,что и на этом спасибо.

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