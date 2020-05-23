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Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью

01:13 23.05.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Хозяйка дома Наталья Котенева рассказала, из-за чего произошел пожар. Две недели назад в доме закончился ремонт. За 20 минут внутри него выгорело все — мебель, документы, одежда. Семье некуда идти и не на что жить.

Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Дом сгорел буквально за 20 минут

— Проводка старая была. Все выгорело. Остались одни стены. Идти некуда! — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 мая, хозяйка сгоревшего дома №26 по ул. Березовой в Бердске Наталья Котенева.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» пожарные, прибывшие на тушение дома, пожар обошелся без жертв. Дом выгорел полностью буквально за 20 минут. Наталья рассказала «Курьер. Среда. Бердск», как она узнала о пожаре:

— Меня дома не было. Сестра была в огороде. Занималась помидорами. Она мне позвонила и рассказала, что горит зал. Она вызвала пожарных, а я сразу поехала домой. Сгорело абсолютно все. И телевизор за 70 000 рублей купленный в кредит. Наша кошка Муся.

Теперь Наталье, ее сыну Дмитрию и сестре негде жить. Денег на аренду и элементарный набор бытовых вещей у семьи нет. Она просит о помощи вас, благотворители «Курьер. Среда. Бердск», если вы можете помочь материально, то средства можно перевести на номер карты сына Натальи — Дмитрия Котенева:

5469 4400 3264 6185

Также вы можете связаться с Натальей по номеру телефона:

8952-918-55-27

На место происшествия прибыл начальник управления гражданской защиты Василий Пономарев. По данным МЧС, пожарные прибыли на место пожара около 09.30. С огнем справились примерно за полчаса.

Автор видео Марина Волкова

Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
Сгорела кошка Муся на пожаре в доме №26 по ул. Березовой 22 мая в Бердске. Дом выгорел полностью
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От редакции

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Аноним, 22 мая 2020 11:54
телевизор за 70 000 рублей, а проводка старая...
не умеют люди правильно приоритеты ставить и о безопасности думать в первую очередь...
Наталья, 22 мая 2020 12:43
Телевизор был куплен в кредит
Аноним, 22 мая 2020 13:05
и что что в кредит?
А ремонт в кредит или провода купить нельзя было в кредит чтоли?

Странное и нелепое объяснение
Аноним, 22 мая 2020 14:37
Наталья, так и проводку можно в кредит сделать...
Аноним, 22 мая 2020 12:50
Пишете, что две недели назад закончили ремонт в доме.....Я поражена,как можно делать ремонт и не поменять старую проводку.Где у людей мозг?! Не дай бог конечно такое горе никому, но голову то включать надо!И большинство пожаров в частных домах случаются либо из-за старой проводки, либо из-за старого или неправильно установленного печного оборудования.Пора уже задуматься!
Наталья, 22 мая 2020 18:38
Твой коментарий неуместен
барабашка, 22 мая 2020 13:54
кредит можно было взять и на ремонт и сделать проводку
Аноним, 22 мая 2020 14:13
Судя по фото, стены и крыша целы, т.е. сгорели вещи, т.е. дом можно восстановить. Проблема лишь с запахом и новым ремонтом.
Аноним, 22 мая 2020 18:49
Фамилия знакомая,скорее всего родственники
Макс, 23 мая 2020 00:51
Ребят вы не знаете всей сути этой семьи и что происходит последних три месяца да ремонт обои покраска побелка а кто стены ковырять станет проводку проверить один на миллион и то грамотный мужик а что девка молодая с сыном сделать может так что прежде чем осуждать себя поставьте на то место кого осуждаете и не дай кому такого и к стати кошка живая слава богу кто знает ситуацию тот поймёт

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