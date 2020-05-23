Кровавое лето 2020: Несметные тучи комаров и мошек вылупятся в мае-июле в Бердске и Новосибирской области, заявили ученые СО РАН

В Новосибирской области ожидается всплеск активности комаров и мошек, по прогнозам учёных, в этом году кровососущих насекомых будет в два раза больше, чем обычно.

На подходе новая партия комаров, они как раз появились на свет на днях

Как рассказала старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая, для мошек важна температура внешней среды.

«Температура тела мошек во многом зависит от температуры внешней среды. Мошки развиваются в проточной воде — в ручьях, реках, протоках между озерами. Их развитие зависит от того, как прогревается вода. Первое поколение весеннее-летних видов обычно отражается в небольшом количестве», — заявила специалист.

В этом году из-за аномального количества снега зимой и очень жаркой весны можно ожидать сюрпризов от насекомых. Количество комаров и мошек в Новосибирской области напрямую связано с объемом воды в регионе. Если весна приходит постепенно и таяние снегов происходит медленно – в новом сезоне будет меньше кровососущих. В нынешнем году всё наоборот.

Первые комары появились ещё в конце апреля — начале мая. На подходе и новая партия, они как раз появились на свет на днях.

Учёные прогнозируют, что массовый вылет комаров и мошек произойдет уже в июне, а пика он достигнет в первой декаде июля. Не исключено, что , этим летом этих насекомых в Новосибирске будет в два раза больше, чем в прежние годы.

Источник: АиФ