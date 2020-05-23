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Кровавое лето 2020: Несметные тучи комаров и мошек вылупятся в мае-июле в Бердске и Новосибирской области, заявили ученые СО РАН

11:20 23.05.2020 Фото: Flickr
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В Новосибирской области ожидается всплеск активности комаров и мошек, по прогнозам учёных, в этом году кровососущих насекомых будет в два раза больше, чем обычно.

Кровавое лето 2020: Несметные тучи комаров и мошек вылупятся в мае июле в Бердске и Новосибирской области, заявили ученые СО РАН
На подходе новая партия комаров, они как раз появились на свет на днях

Как рассказала старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая, для мошек важна температура внешней среды.
«Температура тела мошек во многом зависит от температуры внешней среды. Мошки развиваются в проточной воде — в ручьях, реках, протоках между озерами. Их развитие зависит от того, как прогревается вода. Первое поколение весеннее-летних видов обычно отражается в небольшом количестве», — заявила специалист.

В этом году из-за аномального количества снега зимой и очень жаркой весны можно ожидать сюрпризов от насекомых. Количество комаров и мошек в Новосибирской области напрямую связано с объемом воды в регионе. Если весна приходит постепенно и таяние снегов происходит медленно – в новом сезоне будет меньше кровососущих. В нынешнем году всё наоборот.

Первые комары появились ещё в конце апреля — начале мая. На подходе и новая партия, они как раз появились на свет на днях.

Учёные прогнозируют, что массовый вылет комаров и мошек произойдет уже в июне, а пика он достигнет в первой декаде июля. Не исключено, что , этим летом этих насекомых в Новосибирске будет в два раза больше, чем в прежние годы.

Источник: АиФ

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От редакции

Как защищаетесь от комаров и мошек?

Аноним, 22 мая 2020 15:41
Что-то я не заметила аномального количества снега этой зимой. В Бердске аномальное количество снега было только на площади Горького, где власти который год устраивают снегоотвал
AGGA, 23 мая 2020 12:55
Это просто значит, что вы живете в многоэтажке, у вас хороший, ответственный дворник, а управляющая компания вполне справляется со своей работой (по крайней мере в плане вывоза снега).
Жители частного сектора очень даже заметили аномальное количество снега этой зимой. Нам то его в ручную перекидывать. Снега было куда больше, чем в предыдущие годы.
Аноним, 22 мая 2020 16:50
"Несметные тучи комаров и мошек вылупятся в мае-июле в Бердске и Новосибирской области, заявили ученые"

Это хорошо! Значит в Оби будет много рыбы, если её опять не угробят варварским спуском воды в нерест!

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