Отвлекашечкой кличет любимый смартфон 81-летняя Тамара Чугайнова из Бердска

Теперь для пожилой бердчанки интернет — это все: и лекарство от недугов, и верный помощник, и преданный друг. Каждое утро у нее начинается с просмотра новостей по смартфону.

По словам Тамары Чугайновой, интернет для нее — это возможность самосовершенствоваться

Самой первой из пенсионерок в доме по ул. Ленина, 18, узнает новости Бердска, Новосибирска, России и из-за рубежа 81-летняя Тамара Чугайнова. Из своего смартфона, который всегда рядом с ней и днем и ночью.

Всегда подтянутую, с прической и макияжем Тамару Степановну язык не повернется назвать бабушкой. В ее искрящихся молодостью глазах неподдельный интерес ко всему, что происходит вокруг, и, конечно, ко всему новому.

Первый кнопочный мобильный телефон, которым бердчанка овладела без труда, появился у нее еще в начале 2000 годов. Затем дочь ей подарила ноутбук, освоила и его. Спустя несколько лет курьер доставил ей подарок от сына из Иркутска — смартфон.

— Я села и смотрю на него — что с ним делать? Знаю, что сын покупал его в DNS, а у нас же есть такой магазин. Отправилась туда. Обратилась к сотруднице магазина, Ольге, и она согласилась мне помочь во всем разобраться. Я взяла записную книжку, ручку и все записывала. Пришла домой, сделала «домашнее задание». Затем повторяла его. Сколько же я тогда набила шишек! Что-то не получается, иду к Ольге. И опять все записываю, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 22 мая Тамара Степановна.

Бердчанка «прибедняется», когда говорит, что не слишком-то она продвинутый пользователь. С поиском информации у нее нет проблем. Лекарства в аптеке заказывает онлайн, а это скидка 4%, что для пенсионеров немаловажно. Сейчас зарегистрировалась на сайте госуслуг, чтобы окончательно облегчить себе жизнь. Например, через интернет записаться на прием к врачу.

Бердчанка ежедневно пользуется WhatsApp, чтобы общаться со своими родными и близкими, в том числе и теми, кто живет за границей.

-Мое утро начинается с интернета. Смотрю, кто что прислал, отвечаю, узнаю, какая погода будет. Первым делом читаю «Курьер. Среда. Бердск», узнаю новости города, потом смотрю другие издания, в том числе и федеральные. Для меня интернет — это все. Хотелось, чтобы это у многих было. Чтобы познавать мир, чтобы себя совершенствовать. Это самое главное для меня.

У бабушек из дома Тамары Степановны нет смартфонов, и они у нее постоянно спрашивают последние новости. А ей этим нетрудно поделиться.

-Хорошо мне смартфон помогает. Даже если занедужилось — отвлекашечка хорошая, — уверяет пенсионерка.

Но между тем, бердчанка постоянно покупает свежие газеты. В том числе из-за программы телепередач. Хотя ее можно найти и в интернете. Смеется: еще для того, чтобы буквы не забыть.

Теперь смартфон помогает Тамаре Степановне без скуки и уныния пережить самоизоляцию по коронавирусу. Правда, не обходится без прогулок во дворе и походов магазин и аптеку — она живет одна, сходить за лекарством и продуктами некому. Страха подхватить коронавирус у пенсионерки нет, но она соблюдает профилактику — носит перчатки и маску.

-Если будешь думать, что заразишься — он пристанет. Не буду, не хочу. Я в такие шибко людные места не хожу. В общественных местах придерживаюсь дистанции.