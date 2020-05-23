Приказ начальства: Попали на видео подстригающие ножницами траву сотрудники МЧС в Новосибирской области

Косят спасатели траву офисными ножницами

Сотрудники МЧС, подстригающие траву канцелярскими ножницами, попали на видео. Они рассказали, что такую задачу им поставило начальство.

Видео, на котором сотрудники МЧС подстригают траву ножницами, опубликовал паблик АСТ-54 в пятницу. Оно могло быть снято на территории пожарной части в Каргате Новосибирской области.

«Сегодня у нас была задача поставленная — план дня — уборка закрепленной территории от травы, — рассказал представившийся командиром отделения Жученко. — Произошел вопрос, чем нам косить траву. Начальник части Зайцев сказал, что приезжала комиссия и сказала: „Маникюрными ножницами“. Комендант сходил, купил ножницы специально <…> и ребята вот приступили к выполнению задачи».

Жученко сказал, что теперь «контролирует», «как ребята косят траву».

«Территорию у нас, конечно, еще долго косить, но ничего, потихоньку-помаленечку они прокосят ее», — иронизирует автор видео, который в итоге тоже присоединяется к сослуживцам.

В МЧС отрицают достоверность приказа. Ведомство начало проверку в отношении самого начальника отделения пожарной части.

«Информация, содержащаяся в видеоролике, не является достоверной, — приводит паблик слова пресс-секретаря ГУ МЧС по Новосибирской области Павла Винакова. — В настоящий момент проводится служебная проверка по данному факту в отношении начальника отделения пожарно-спасательной части на предмет превышения служебных полномочий. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с трудовым законодательством, в том числе, при необходимости, материалы будут отправлены в правоохранительные органы».

Автор видео отметил, что у сотрудников не было качественных кос, чтобы срезать траву. Та, которую сотрудникам, по его словам, выдало начальство, «вообще не косит».

Начальник пожарной части в Каргатском районе предложил своим подчинённым косить траву маникюрными ножницами ✂

Появление видеоролика прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков: «Информация, содержащаяся в видеоролике, не является достоверной. В настоящий момент проводится служебная проверка по данному факту в отношении начальника отделения пожарно-спасательной части на предмет превышения служебных полномочий. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с трудовым законодательством, в том числе, при необходимости, материалы будут отправлены в правоохранительные органы».