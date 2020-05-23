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Приказ начальства: Попали на видео подстригающие ножницами траву сотрудники МЧС в Новосибирской области

11:55 23.05.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Начальник пожарной части в Каргатском районе предложил своим подчинённым косить траву маникюрными ножницами. В региональном МЧС началась проверка.

Приказ начальства: Попали на видео подстригающие ножницами траву сотрудники МЧС в Новосибирской области
Косят спасатели траву офисными ножницами

Сотрудники МЧС, подстригающие траву канцелярскими ножницами, попали на видео. Они рассказали, что такую задачу им поставило начальство.

Видео, на котором сотрудники МЧС подстригают траву ножницами, опубликовал паблик АСТ-54 в пятницу. Оно могло быть снято на территории пожарной части в Каргате Новосибирской области.

«Сегодня у нас была задача поставленная — план дня — уборка закрепленной территории от травы, — рассказал представившийся командиром отделения Жученко. — Произошел вопрос, чем нам косить траву. Начальник части Зайцев сказал, что приезжала комиссия и сказала: „Маникюрными ножницами“. Комендант сходил, купил ножницы специально <…> и ребята вот приступили к выполнению задачи».

Жученко сказал, что теперь «контролирует», «как ребята косят траву».

«Территорию у нас, конечно, еще долго косить, но ничего, потихоньку-помаленечку они прокосят ее», — иронизирует автор видео, который в итоге тоже присоединяется к сослуживцам.

В МЧС отрицают достоверность приказа. Ведомство начало проверку в отношении самого начальника отделения пожарной части.

«Информация, содержащаяся в видеоролике, не является достоверной, — приводит паблик слова пресс-секретаря ГУ МЧС по Новосибирской области Павла Винакова. — В настоящий момент проводится служебная проверка по данному факту в отношении начальника отделения пожарно-спасательной части на предмет превышения служебных полномочий. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с трудовым законодательством, в том числе, при необходимости, материалы будут отправлены в правоохранительные органы».

Автор видео отметил, что у сотрудников не было качественных кос, чтобы срезать траву. Та, которую сотрудникам, по его словам, выдало начальство, «вообще не косит».

Начальник пожарной части в Каргатском районе предложил своим подчинённым косить траву маникюрными ножницами ✂

Появление видеоролика прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков: «Информация, содержащаяся в видеоролике, не является достоверной. В настоящий момент проводится служебная проверка по данному факту в отношении начальника отделения пожарно-спасательной части на предмет превышения служебных полномочий. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с трудовым законодательством, в том числе, при необходимости, материалы будут отправлены в правоохранительные органы».

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От редакции

Ты начальник - я дурак?

Николай, 22 мая 2020 20:27
Командиры МЧС не являются офицерами (согласно документам), потому их нельзя ругать за не достойные поступки. Пример на фото и как работник МЧС прыгал перед губернатором за ключами от квартиры, потом его выгораживал. Сейчас много ряженных под офицеров: генеральши армии Шойгу, руководитель пресс-центра МВД генеральша, спортсмены полковники в Государственной думе, артисты полковники (Розенбаум) и тд. На все эти вопросы нет ответа у нормальных людей.
Иван, 22 мая 2020 22:26
Шойгу тоже не военный
Аноним, 22 мая 2020 23:36
Царь Николай -2 был скромнее. Он всего лишь полковник. Шойгу из лейтенантов шагнул в генералы армии. Путин тоже полковник. Другое воспитание!
Аноним, 23 мая 2020 06:02
Отставникам и годным к нестроевой такие мысли ...утешительны.
Аноним, 22 мая 2020 21:54
«Вчера я сам был на месте сразу после того, как видео появилось в социальных сетях, — рассказал СМИ руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. — В части есть коса типа литовки, но, видимо, она не понравилась пожарным, они хотели более новый инструмент, поэтому устроили такой демарш. Сразу после этого случая и публикации видео мы назначили проверку, по итогам которой будет принято решение о мерах по отношению к сотрудникам части».
Вот этот начальник Павел Винаков публично продемонстрировал свою незрелость и подлежит наказанию (служебное не соответствие). В МЧС крутятся огромные деньги, которые позволчют купить машинку по стрижке травы. Подчиненные показали глупость руководителей, которая пришла из Армии СА СССР, когда в некоторых частях солдаты были на правах безмолвных рабов. Я помню генерала Сафиуллина, которому, наверное, не удобно за таких офицеров, которые продолжают заложенные им традиции.
Иван, 22 мая 2020 22:30
В части есть коса типа литовки вот удалено этот Павел Винаков, а на пожар они на телеги с бочкой пусть выезжают?! да Пашенька?
Аноним, 22 мая 2020 22:44
Нет, Иван, на пожары они будут ездить на джипах:
Hyundai Tucson, цвет черный, кожаная отделка салона и руля, автоматическая КПП, электропривод и подогрев зеркал, аудиоподготовка на шесть динамиков, CD/DVD/Mp3, автоматические шторки и т.д. - опции на трех страницах. Цена божеская - 872.000 рублей. В крайнем случае на PAJERO SPORT за 900.000 рублей и NISSAN TEANA за 1.145.000 рублей.
Николай, 22 мая 2020 23:11
Вспоминаю случай в Афганистане, когда ко мне в кабинет завели солдата во время изучения документов (приказов). В одном документе говорилось про рядового, который произвел очередь из автомата по офицерам. Майор убит, лейтенанту, который физически оскорбил солдата, в результате ранения отняли ступню. Фамилия солдата совпала с той, про которого читал в приказе. Я, конечно, позвонил в военную прокуратуру, чтобы спросить:" Зачем мне "такой подарок" без охраны, где кругом оружие, документы "особой важности"? Меня заверили, что он смирный. Когда я спросил:" Почему он стрелял?" Этот представитель малочисленного, но очень гордого народа показал тело всё в швах от осколков, и другие следы ранений (контузии).
Вывод. Этим руководителям повезло, что они не в той обстановке и подчинённые у них не очень нервные. Я думаю, если видио выйдет на уровень страны, руководители, которые приказали стричь траву музейным экспонатом 20 века (косой ), получат должную оценку. Они забыли, что перед ними не срочники, а зрелые люди, которые служат по контракту.
Аноним, 23 мая 2020 00:38
Вот и я говорю" люминь- железо, а кто не согласен будет чугуний таскать" Или макароны продувать чтобы клопы не завелись
Аноним, 23 мая 2020 09:35
Макароны на гражданке растачивают на токарных станках.
А вообще пожилые служивые раздухарились, как будто сами в СА траву не красили. Не было? Значит службы не знаете!
Аноним, 23 мая 2020 01:03
Пожарные. Половина из них непригодны для выполнения полноценных служебных обязанностей. Раз наблюдали как пожарный по лестнице до балкона седьмого этажа минут 10 лез. На видео снимали и смеялись через слёзы.
Пусть лучше траву подстригает то большинство которое от пивточки до работы катается
Поросёнок Пётр, 23 мая 2020 02:04
Ну, если взрослые люди с радостью готовы унижаться и исполнять подобные приказы, то никакого сочувствия у меня к ним нет, надеюсь всё же это какой-то прикол.

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