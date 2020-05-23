Топляк пошел по Оби: лодки и катера рискуют попасть в плывущую древесину в Новосибирской области

Необходимо быть предельно осторожными и внимательными на акватории Оби как минимум до начала следующей недели. С начала навигации инспекторы ГИМС региона составили 32 протокола об административных правонарушениях на судоводителей.

На реке Обь повышен риск происшествий из-за пропуска древесины

Через водосливную плотину Новосибирской гидроэлектростанции осуществлён пропуск плавающей древесины в нижний бьеф реки Обь, что существенно увеличивает риск возникновения происшествий при эксплуатации маломерных судов ниже по течению. Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждает судоводителей о возможной опасности на акватории реки Обь в Новосибирском, Мошковском и Колыванском районах.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и спасатели на базах-стоянках, а также во время рейдов информируют судоводителей о текущей обстановке на реке. Судоводителям маломерных судов, особенно надувных лодок и гидроциклов, необходимо быть предельно осторожными и внимательными на реке Обь как минимум до конца недели. При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости оказания помощи спасателей следует звонить по телефону 112 или 101.

Вместе с тем, межведомственные группы из числа специалистов МЧС России, областных спасательных формирований, сотрудников правоохранительных органов, представителей местных администраций, комиссий по делам несовершеннолетних, общественных организаций и волонтёров продолжают профилактическую и надзорную работа, направленную на предупреждение происшествий на маломерных судах и во время нахождения граждан у воды.

С начала навигации инспекторы ГИМС МЧС России составили 32 протокола об административных правонарушениях на судоводителей. Так, за неделю наибольшее количество нарушений выявлены у граждан во время управления маломерными судами, не прошедшими технического освидетельствования, переоборудованных без соответствующего разрешения, без бортовых номеров или обозначений, с нарушением норм пассажировместимости. Также имелись случаи отсутствия необходимых документов и спасательных жилетов.

Разъяснительная работа межведомственных групп проводится и вдоль береговой линии с отдыхающими у воды. Специалисты также проверяют места неорганизованного массового отдыха, где должны быть выставлены запрещающие купание знаки и спасательные посты, для функционирования которых продолжается обучение матросов-спасателей.

Кроме того, полным ходом идёт подготовка к открытию купального сезона, в настоящий момент действующих пляжей нет.

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области» купание в местах, где выставлены запрещающие знаки, запрещено.

Несоблюдение требований Правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 1000 рублей, на должностных лиц — от 1500 до 5000 рублей, на юридических лиц — от 5000 до 8000 рублей.