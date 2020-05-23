Если звонят кредиторы по долгам ваших родственников или знакомых: что делать?

На это должны дать согласие должник или его близкие. Чтобы прекратить домагательства со стороны кредитора или коллекторов, необходимо направить ему заявление о своем несогласии осуществлять взаимодействие по возврату чужой просроченной задолженности.

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Если должник указал данные третьих лиц (близких либо дальних родственников или друзей) в качестве возможных контактных лиц при оформлении и получении кредита, то кредиторы начинают звонить с требованием погасить долги и им. Также такая ситуация может возникнуть, если человек получил наследство от родственника, где среди прочего имеется и не оплаченный полностью кредит.

Требовать возврата просроченной задолженности кредиторы или лица, действующие от их имени, могут только при одновременном соблюдении следующих условий:

если есть согласие должника на взаимодействие с третьим лицом по возврату просроченной задолженности должника;



если члены семьи должника, родственники, соседи и любые другие физические лица не выражают несогласие на осуществление с ними взаимодействия.

Как прекратить звонки по поводу долгов, которые вы не брали?

По словам юриста Натана Будовница, чтобы прекратить звонки со стороны кредитора, необходимо направить ему заявление о своем несогласии осуществлять взаимодействие по возврату просроченной задолженности должника, передает «АиФ». Такое заявление рекомендуется отправить обычной почтой (можно телеграммой, что будет быстрее, но дороже).

Направлять заявление следует по адресу кредитора, являющемуся местом нахождения юрлица, указанным в Едином реестре юридических лиц. Его можно узнать с использованием сервиса налоговой службы.

Также следует помнить, что при телефонном разговоре коллекторы обязаны сообщать наименование кредитора, коллекторской организации, а также свои фамилию, имя, отчество.

«В силу п. 4 ст. 7 ФЗ-230 в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, лицу (адресату взаимодействия) должны быть сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие; фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Соответственно, в начале разговора можно смело требовать исполнения этой обязанности, если звонивший сам этого не сделает, ибо он должен предоставлять такие данные по умолчанию без вашего требования», — говорит Будовниц.

Если произошла ошибка и к чужому кредиту вы не имеете никакого отношения, возьмите в банке, микрофинансовой организации (МФО) и т. д. справку об отсутствии задолженностей. Ее вы сможете предъявить кредиторам или коллекторам, которые выступают от их имени.

По словам Будовница, если после получения письма о несогласии взаимодействовать или предъявления справки об отсутствии долга кредитор продолжает звонить, то он может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 14.57 КоАП РФ. В настоящее время за недобросовестные действия при истребовании долгов с граждан предусмотрен штраф для граждан в размере 5-50 тыс. руб., для должностных лиц — 10-100 тыс. руб. (или дисквалификация на срок от шести месяцев до года), для юрлиц — 20-200 тыс. руб.

Для коллекторов, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, установлена еще более жесткая ответственность.

«Нарушение, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 200 000 рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года, для юридических лиц — от 50 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток», — говорит Будовниц.

И еще более жесткая ответственность предусмотрена ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ за незаконное осуществление такой деятельности лицом, не включенным в государственный реестр. Это наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 500 000 рублей, на должностных лиц — от 100 000 до 1 000 000 рублей (или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года), на юридических лиц — от 200 000 до 2 000 000 рублей.

Поэтому, если вам настойчиво звонят коллекторы и требуют возврата кредита, который вы не брали, первым делом потребуйте у них в письменном виде предоставить официальные документы, подтверждающие их права и наличие задолженности. Если коллектор не представился, отказался предоставить требуемые документы, вы можете обратиться с соответствующим заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы или подать на него в суд.