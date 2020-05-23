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Видео допроса сообщившей о вывозе «коронавирусных» трупов по ночам из Больницы в Москве выложил СКР

11:22 23.05.2020 Фото: СКР
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Женщина распространила в Сети ложные сведения о заболевании COVID-19, чтобы привлечь новых подписчиков. Против нее возбуждено уголовное дело.

Видео допроса сообщившей о вывозе коронавирусных трупов по ночам из Больницы в Москве выложил СКР
Дама распространила заведомо ложную информацию о том, в ночное время вывозятся тела людей, умерших от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Видео допроса сообщившей о вывозе коронавирусных трупов по ночам из Больницы в Москве выложил СКР

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В Москве допрошена женщина, подозреваемая в публичном распространении заведомо ложной информации, касающейся коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу в главке Следственного комитета России.

Следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Как сообщалось ранее, пользователь сети Интернет разместил и распространил на интернет-ресурсах заведомо ложную информацию, согласно которой в районе Крылатское города Москвы из одного учреждения в ночное время вывозятся тела людей, умерших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19. Указанное сообщение было опровергнуто отраслевым органом исполнительной власти как не соответствующее действительности.

В ходе предварительного расследования установлена жительница района Крылатское 1979 года рождения. В ходе допроса она пояснила следователям, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, в которой обсуждаются актуальные вопросы, интересующие жителей столицы. Информацию, касающуюся коронавирусной инфекции, разместила с целью привлечения внимания общественности и новых подписчиков.

В настоящее время следователи продолжают проведение ряда следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.

Видео СКР

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