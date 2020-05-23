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Родила прямо на вокзале 17-летняя жительница Саянска из-за долгой стоянки поезда в Тайшете

11:42 23.05.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас молодая мать находится в инфекционном отделении, так как прибыла из неблагоприятного по заболеваемости коронавирусом региона ь- из Красноярска. Малыш родился недоношенным и находится под присмотром врачей.

Родила прямо на вокзале 17 летняя жительница Саянска из за долгой стоянки поезда в Тайшете
17-летняя жительница Саянска родила на тайшетском вокзале

Экстренные роды у 17-летней девушки пришлось принимать в ночь на 22 мая медицинским работникам в медпункте на вокзале в Тайшете. Ребёнок родился недоношенным, сейчас он находится под присмотром врачей родильного отделения Тайшетской районной больницы.

Известно, что несовершеннолетняя жительница Саянска возвращалась из Красноярска. Поезд, на котором ехала девушка, встал на долгую стоянку в Тайшете. И тут у будущей мамы начались схватки. Довезти роженицу до больницы не успели. Ребёнок произнёс свой первый крик прямо в медпункте на вокзале.

Сейчас девушка находится в инфекционном отделении, так как прибыла из неблагоприятного по заболеваемости коронавирусом региона. У мамы и ребёнка взяли пробы на вирус и направили в Братск. Результаты анализов придут в ближайшие дни, передает «Тайшет24».

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