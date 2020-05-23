Антирекорд побит: 83 зараженных COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки на 23 мая

Общее количество заболевших в регионе – 2043, в том числе 131 ребенок. 882 человека выздоровели, 27 пациентов скончались. Выписались из больниц области за последние сутки 56 пациентов.

Вылечились от COVID-19 еще 56 пациентов

По данным оперативного штаба, на 11 утра 23 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. 56 пациентов выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались 2 женщины – 70 и 60 лет.

Общее количество заболевших в регионе – 2043, в том числе 131 ребенок. 882 человека выздоровели, 27 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 77 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1513, в том числе пациенты с установленным диагнозом COVID-19.

Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

Всего в Новосибирской области сделано 92 113 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2526 жителей региона, для 15 335 человек меднаблюдение окончено.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне было зарегистрировано максимальное число заразившихся за сутки — 79. В субботу этот антирекорд побит.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки 578 обращений, 24 пациента госпитализированы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске за последние сутки выявили еще 2 случая коронавируса. Теперь болеют 32 бердчанина.