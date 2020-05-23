Убила 8-летнего сына и себя воспитательница по имени Ландыш в Татарстане

Их трупы нашел глава семейства. Друзья покончившей с собой 38-летней женщины просят закрыть ее страницу во «ВКонтакте». Там пишут всякие гадости.

Друзья погибшей по соцсети попросили администрацию «Вконтакте» закрыть ее страницу

Страницу покончившей с собой татарстанской воспитательницы 38-летней Ландыш Исламовой в соцсети «Вконтакте» атаковали боты.

Как стало известно порталу «ВТатарстане», люди стали писать на стене покойной различные гадости после ее смерти. После этого друзья женщины по соцсети попросили администрацию «Вконтакте» закрыть ее страницу. Пока этого не произошло.

Сама трагедия случилась на этой неделе в Альметьевске. Женщина убила восьмилетнего сына и покончила с собой. Их трупы нашел глава семейства. Позже СКР возбудил уголовное дело.