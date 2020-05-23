Пробки по 3 км растянулись на трассе Р-256 в Бердске и на Северном объезде. Люди ринулись на отдых

Стоит в пробке на 12.30 субботы бердский участок федеральной трассы в направлении Искитима. На Северном объезде ремонтируют дорогу.

Движение по ул. Вокзальной в Бердске затруднено в направлении Искитима

На выезде из Новосибирска на Северном объезде с утра 23 мая собралась пробка. На одном из участков идут дорожные работы.

— Читатели сообщают, что неподалеку от моста через Обь, на правом берегу, организовано реверсивное движение, из-за работ свободной осталась только одна полоса, — пишут на АСТ-54.

Пробка растянулась почти на 3 километра.

Стоит в пробке на 12.30 субботы и бердский участок федеральной трассы в направлении Искитима. Вероятно, люди отправились на отдых, в том числе жители Новосибирска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», когда вечером 8 мая новосибирцы решили уехать из города на длинные выходные на Бердском шоссе собралась 10-километровая пробка.