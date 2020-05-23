Где выявили заболевших коронавирусом на полдень 23 мая в Новосибирской области? Плюс один район

Только 9 районов региона остаются «чистыми» от COVID-19. Уже 26 территорий охватила коронавирусная инфекция, в том числе Бердск и Татарский район. Смотрите список городов и районов.

Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области перевалило за 2000

В Новосибирской области стало больше территорий, где выявлены случаи коронавируса. На 23 мая на карте заражений появился Татарский район. Теперь CОVID-19 охватил 26 городов и районов региона. В их числе и Бердск.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на 23 мая зарегистрировано два новых случая заражения в Бердске — две женщины в возрасте 70 и 84 года. Всего в Бердске болеют коронавирусом на субботу 32 человека.

Где в новосибирской области выявлена коронавирусная инфекция на полдень 23 мая:

Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь, Новосибирский район, Убинский район, Карасукский район, Колыванский район, Коченевский район, Черепановский район, Барабинский район, Здвинский район, Ордынский район, Сузунский район, Усть-Таркский район, Тогучинский район, Искитимский район, Мошковский район, Куйбышевский район, Чулымский район, Баганский район, Каргатский район, Краснозерский район, Маслянинский райо, Татарский район.

Ни одного случая заболевания коронавирусом не выявлено в следующих территориях:

Северный район, Кыштовский район, Венгеровский район, Чистоозерный район, Доволенский район, Болотнинский район, Купинский район, Чановский район, Кочковский район.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области за последние сутки выявлено рекордное количество заражений коронавирусом – 83 случая. Всего в регионе на 23 мая болеют 2043 человека.