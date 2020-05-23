Голые сотрудники ресторана вышли против закрытия общепита во время COVID-19 в Омске

Пандемия вносит коррективы во все сферы жизнедеятельности людей, ресторанный бизнес не исключение. Сотрудники Омского ресторана решили, что не нужно принимать ситуацию такой, какая она есть сейчас, и решили привлечь внимание общественности своими голыми кадрами. Данную акцию под названием #голыйголод запустили казанские рестораны, но многие заведения общественного питания уже поддержали ее и подписали петицию о проблемах ресторанов и рекомендациями по началу их работы в период пандемии.
Омский ресторан просит всех неравнодушных принять участие в акции:
Друзья, мы нуждаемся в поддержке!
Этим фото хотим привлечь ваше внимание и передать во всей мере то, как сейчас выглядит и чувствует себя наш ресторан.
Без ваших любимых блюд в красивой посуде, без вина в хрустальных бокалах, без полноценного сервиса, без свечей и без «той самой» атмосферы, которую доставкой еды, к сожалению, не передать – мы чувствуем себя «голыми» и опустошенными. Ресторан Dvorik — в первую очередь РЕСТОРАН.
Мы также как и вы задаёмся вопросом: сколько еще будет длиться эта ситуация? Как долго мы еще не сможем встретиться в стенах @dvorikwine?
С нетерпением ждём, когда нам дадут возможность хотя бы поставить несколько столиков на веранде. Если это невозможно, то хотя бы получить информацию – когда мы сможем вернуться к работе в обычном режиме.
Мы благодарны вам за поддержку и веру в наше скорое открытие, безумно скучаем и ждем встречи, любимые #гостидворика!
Передаем эстафету #голыерестораны всем ресторанам города, гостям и просто неравнодушным людям!