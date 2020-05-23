Голые сотрудники ресторана вышли против закрытия общепита во время COVID-19 в Омске

Этим фото хотим привлечь ваше внимание и передать во всей мере то, как сейчас выглядит и чувствует себя наш ресторан.

Омский ресторан привлекает общественность к кризису общепита

Пандемия вносит коррективы во все сферы жизнедеятельности людей, ресторанный бизнес не исключение. Сотрудники Омского ресторана решили, что не нужно принимать ситуацию такой, какая она есть сейчас, и решили привлечь внимание общественности своими голыми кадрами. Данную акцию под названием #голыйголод запустили казанские рестораны, но многие заведения общественного питания уже поддержали ее и подписали петицию о проблемах ресторанов и рекомендациями по началу их работы в период пандемии.

Омский ресторан просит всех неравнодушных принять участие в акции: