23.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Голые сотрудники ресторана вышли против закрытия общепита во время COVID-19 в Омске

15:45 23.05.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CAcvMgDnahy/
0

Этим фото хотим привлечь ваше внимание и передать во всей мере то, как сейчас выглядит и чувствует себя наш ресторан.

Голые сотрудники ресторана вышли против закрытия общепита во время COVID 19 в Омске
Омский ресторан привлекает общественность к кризису общепита

Пандемия вносит коррективы во все сферы жизнедеятельности людей, ресторанный бизнес не исключение. Сотрудники Омского ресторана решили, что не нужно принимать ситуацию такой, какая она есть сейчас, и решили привлечь внимание общественности своими голыми кадрами. Данную акцию под названием #голыйголод запустили казанские рестораны, но многие заведения общественного питания уже поддержали ее и подписали петицию о проблемах ресторанов и рекомендациями по началу их работы в период пандемии.

Омский ресторан просит всех неравнодушных принять участие в акции:

Друзья, мы нуждаемся в поддержке!

Этим фото хотим привлечь ваше внимание и передать во всей мере то, как сейчас выглядит и чувствует себя наш ресторан.
Без ваших любимых блюд в красивой посуде, без вина в хрустальных бокалах, без полноценного сервиса, без свечей и без «той самой» атмосферы, которую доставкой еды, к сожалению, не передать – мы чувствуем себя «голыми» и опустошенными. Ресторан Dvorik — в первую очередь РЕСТОРАН.
Мы также как и вы задаёмся вопросом: сколько еще будет длиться эта ситуация? Как долго мы еще не сможем встретиться в стенах @dvorikwine?
С нетерпением ждём, когда нам дадут возможность хотя бы поставить несколько столиков на веранде. Если это невозможно, то хотя бы получить информацию – когда мы сможем вернуться к работе в обычном режиме.
Мы благодарны вам за поддержку и веру в наше скорое открытие, безумно скучаем и ждем встречи, любимые #гостидворика!

Передаем эстафету #голыерестораны всем ресторанам города, гостям и просто неравнодушным людям!

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы сильно пострадали от пандемии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗаразившимися COVID-19 под №31 и 32 оказались женщины 70 и 84 лет в Бердске за сутки на 23 мая 8
17:13 23-05-2020
Заразившимися COVID-19 под №31 и 32 оказались женщины 70 и 84 лет в Бердске за сутки на 23 мая
БердскГде выявили заболевших коронавирусом на полдень 23 мая в Новосибирской области? Плюс один район 2
17:11 23-05-2020
Где выявили заболевших коронавирусом на полдень 23 мая в Новосибирской области? Плюс один район
"Свою ракету" хочет Лукашенко: Не для нападения Белоруссии на другие страны, а для отражения агрессии
17:07 23-05-2020
БердскПродлило трудовые патенты мигрантам автоматически на три месяца МВД России. И в Бердске
16:59 23-05-2020
Продлило трудовые патенты мигрантам автоматически на три месяца МВД России. И в Бердске
Ограничить въезд мигрантов в Россию после коронавируса из-за безработицы предложил Жириновский
16:52 23-05-2020
Ограничить въезд мигрантов в Россию после коронавируса из-за безработицы предложил Жириновский
Отчим изнасиловал падчерицу-подростка и забрал у нее паспорт в Смоленской области
16:40 23-05-2020
Отчим изнасиловал падчерицу-подростка и забрал у нее паспорт в Смоленской области
БердскСтолкнулись такси и иномарка на пустом перекрестке у Преображенского храма в Бердске
16:32 23-05-2020
Столкнулись такси и иномарка на пустом перекрестке у Преображенского храма в Бердске
БердскПоднялась на 3 строчки по зараженным COVID-19 в России за сутки на 23 мая Новосибирская область. Смотрите список регионов и число заболевших
16:10 23-05-2020
Поднялась на 3 строчки по зараженным COVID-19 в России за сутки на 23 мая Новосибирская область. Смотрите список регионов и число заболевших
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня 3
16:04 23-05-2020
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня
Влияние луны на стрижку 21 - 24 мая 2020: Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, подстригите их 23 или 24 мая
16:00 23-05-2020
Влияние луны на стрижку 21 - 24 мая 2020: Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, подстригите их 23 или 24 мая