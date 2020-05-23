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Погиб 17-летний пассажир слетевшего в кювет ВАЗ-2112 в Новосибирской области. Водитель был пьян и без прав

14:58 23.05.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Еще один пассажир в возрасте 23 года был травмирован и доставлен в больницу. 22-летний водитель «Жигулей», не имеющий водительского удостоверения, с признаками опьянения выехал за пределы проезжей части в Чистоозерном районе.

Погиб 17 летний пассажир слетевшего в кювет ВАЗ 2112 в Новосибирской области. Водитель был пьян и без прав
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП

В Чистоозерном районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 23 мая, около 7.40 в Чистоозерном районе на 22-м км автодороги р.п. Чистоозерное — г. Купино 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, не имеющий водительского удостоверения, с признаками опьянения, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП погиб 17-летний пассажир «Жигулей». Еще один пассажир в возрасте 23 года был травмирован и доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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