Что обязательно нужно приготовить на праздничный стол в Ураза-Байрам с 23 на 24 мая 2020 года

Почетных гостей у мусульман принято угощать олэшем – такое блюдо с овощами и мясом или тукмачем

Ураза-Байрам знаменует собой окончание Рамадана. В этот праздник принято накрывать богатый стол. Именно приготовлению различных традиционных блюд хозяйки уделяют особое внимание. Праздничный стол на Ураза-Байрам украшают блюда из тушеной баранины, рыбы и овощей, свежий хлеб, зеленые и черные оливки, финики, изюм, инжир, а также фисташки и миндаль. Поскольку Ураза-Байрам длится от 1 до 3 дней, у хозяек принято готовить много еды, которую после праздника можно отнести друзьям и родным.

Так как ислам проповедуют разные народы, у которых своя совершенно самобытная культура и гастрономические традиции, то и понятие праздничного стола у них будет отличаться. Например, у мусульман, проживающих в Азербайджане, на праздничном столе обязательно должен стоять азербайджанский плов. Это блюдо готовится из длинного риса сорта басмати. Начинка к такому плову подается отдельно. В качестве начинки можно использовать курагу, мясо, чернослив, изюм.

Предварительно все ингредиенты необходимо обжарить в масле с луком. Некоторые хозяйки добавляют в плов каштан. Помимо этого, на азербайджанском праздничном столе можно найти долму из виноградных листьев. Татары в Ураза-Байрам готовят перемячи (жареные пирожки с мясом, которые напоминают беляш) и мант. Из сладостей азербайджанцы ставят на стол пахлаву, а татары – чак-чак и баурсак (пончики, жаренные в казане).

Помимо этого, некоторые хозяйки готовят хворост (урама), различные пироги начиняют ягодами и творогом. Почетных гостей у мусульман принято угощать олэшем – такое блюдо с овощами и мясом или тукмачем (суп с домашней лапшой). В Ураза-Байрам принято угощать гостей различными сладостями. В первую очередь сладостями угощают детей.

Мясной пирог на Ураза Байрам

Многие мусульмане ставят во главу стола ставят именно бэлиш. И несмотря на созвучное название, это блюдо не имеет никакого отношения к традиционным беляшам, которые можно купить на вокзале. Бэлиш представляет собой закрытый пирог с начинкой из картофеля и халяльного мяса. Для приготовления такого пирога понадобятся:

сметана – 200 мл.;



1⁄2 чайной ложки соды;200 грамм маргарина;1⁄2 чайной ложки соли;мука;500 грамм баранины;1 кг. картошки;3 шт. лука;Перец, соль.Смешать сметану с содой. Добавить маргарин и соль. Муку всыпать до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Оставить тесто на 20 минут. Тем временем нужно подготовить начинку. Мясо, лук и картофель нарезать кубиками. Соединить все в одной миске.

Посолить и поперчить. 2/3 раскатать, переложить на противень, сверху вложить начинку. Накрыть оставшимся тестом. Отправить в духовку, разогретую 180 C на один час. Для того чтобы определить готовность пирога, нужно срезать тесто и попробовать мясо и картошку.

Суп из баранины с орехами и лимоном

Одним из главных праздничных блюд является наваристый бульон из баранины. Иногда в блюдо добавляют рис, орехи, лимон и различные пряности.

Ингредиенты:

300 грамм баранины;



4 столовых ложки риса;2 шт. моркови;2 столовые ложки сливочного масла;2 столовые ложки измельченных грецких орехов;1 шт. лука;150 грамм. корня сельдерея;1/2 шт. лимона;Соль и черный молотый перец.Приготовление:Баранину нарезать порционными кусками, посолить, поперчить и залить двумя литрами воды. Варить на протяжении 40 минут. Добавить к мясу нарезанную соломкой морковь, нашинкованные лук и корень сельдерея. Рис обжарить на сливочном масле и добавить к мясу. Еще через 15 минут добавить грецкие орехи, ломтики лимона и продолжить варить блюдо на протяжении 5-7 минут.

Десерты

Чтобы приготовить праздничные блюда на Ураза-Байрам, хозяйки вынуждены просыпаться пораньше. Помимо традиционных блюд, на праздничном столе стоят различные сладости: орехи, сухофрукты, сиропы, мармелад и фрукты. Некоторые хозяйки готовят на Ураза-Байрам рулет с орехами. Для его приготовления понадобится:

6 шт. яиц;

2 стакана сливок;

2 стакана толченных орехов;



1⁄2 стакана сахара;2 ст. л. сахарной пудры;1 ст. л. разрыхлителя;1 ст. л. сливочного масла;1 ч. л. ванильного сахара.Приготовление:

Сначала нужно отделить белки от желтков. Желтки растереть с обычным и ванильным сахаром, разрыхлителем и орехами. Белки взбить в крутую пену и смешать с желтковой массой.

Противень смазать маслом, выложить тесто и выпекать в духовке на протяжении 15 минут. Корж остудить, переложить на лист плотной бумаги, посыпанной сахарной пудрой и смазать взбитыми сливками. Тесто свернуть рулетом.