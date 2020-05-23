Что обязательно нужно приготовить на праздничный стол в Ураза-Байрам с 23 на 24 мая 2020 года

Ураза-Байрам знаменует собой окончание Рамадана. В этот праздник принято накрывать богатый стол. Именно приготовлению различных традиционных блюд хозяйки уделяют особое внимание. Праздничный стол на Ураза-Байрам украшают блюда из тушеной баранины, рыбы и овощей, свежий хлеб, зеленые и черные оливки, финики, изюм, инжир, а также фисташки и миндаль. Поскольку Ураза-Байрам длится от 1 до 3 дней, у хозяек принято готовить много еды, которую после праздника можно отнести друзьям и родным.
Так как ислам проповедуют разные народы, у которых своя совершенно самобытная культура и гастрономические традиции, то и понятие праздничного стола у них будет отличаться. Например, у мусульман, проживающих в Азербайджане, на праздничном столе обязательно должен стоять азербайджанский плов. Это блюдо готовится из длинного риса сорта басмати. Начинка к такому плову подается отдельно. В качестве начинки можно использовать курагу, мясо, чернослив, изюм.
Предварительно все ингредиенты необходимо обжарить в масле с луком. Некоторые хозяйки добавляют в плов каштан. Помимо этого, на азербайджанском праздничном столе можно найти долму из виноградных листьев. Татары в Ураза-Байрам готовят перемячи (жареные пирожки с мясом, которые напоминают беляш) и мант. Из сладостей азербайджанцы ставят на стол пахлаву, а татары – чак-чак и баурсак (пончики, жаренные в казане).
Помимо этого, некоторые хозяйки готовят хворост (урама), различные пироги начиняют ягодами и творогом. Почетных гостей у мусульман принято угощать олэшем – такое блюдо с овощами и мясом или тукмачем (суп с домашней лапшой). В Ураза-Байрам принято угощать гостей различными сладостями. В первую очередь сладостями угощают детей.
Мясной пирог на Ураза Байрам
Многие мусульмане ставят во главу стола ставят именно бэлиш. И несмотря на созвучное название, это блюдо не имеет никакого отношения к традиционным беляшам, которые можно купить на вокзале. Бэлиш представляет собой закрытый пирог с начинкой из картофеля и халяльного мяса. Для приготовления такого пирога понадобятся:
сметана – 200 мл.;
200 грамм маргарина;
1⁄2 чайной ложки соли;
мука;
500 грамм баранины;
3 шт. лука;
Перец, соль.
Приготовление:
Смешать сметану с содой. Добавить маргарин и соль. Муку всыпать до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Оставить тесто на 20 минут. Тем временем нужно подготовить начинку. Мясо, лук и картофель нарезать кубиками. Соединить все в одной миске.
Посолить и поперчить. 2/3 раскатать, переложить на противень, сверху вложить начинку. Накрыть оставшимся тестом. Отправить в духовку, разогретую 180 C на один час. Для того чтобы определить готовность пирога, нужно срезать тесто и попробовать мясо и картошку.
Суп из баранины с орехами и лимоном
Одним из главных праздничных блюд является наваристый бульон из баранины. Иногда в блюдо добавляют рис, орехи, лимон и различные пряности.
Ингредиенты:
300 грамм баранины;
2 шт. моркови;
2 столовые ложки сливочного масла;
2 столовые ложки измельченных грецких орехов;
1 шт. лука;
1/2 шт. лимона;
Соль и черный молотый перец.
Приготовление:
Баранину нарезать порционными кусками, посолить, поперчить и залить двумя литрами воды. Варить на протяжении 40 минут. Добавить к мясу нарезанную соломкой морковь, нашинкованные лук и корень сельдерея. Рис обжарить на сливочном масле и добавить к мясу. Еще через 15 минут добавить грецкие орехи, ломтики лимона и продолжить варить блюдо на протяжении 5-7 минут.
Десерты
Чтобы приготовить праздничные блюда на Ураза-Байрам, хозяйки вынуждены просыпаться пораньше. Помимо традиционных блюд, на праздничном столе стоят различные сладости: орехи, сухофрукты, сиропы, мармелад и фрукты. Некоторые хозяйки готовят на Ураза-Байрам рулет с орехами. Для его приготовления понадобится:
6 шт. яиц;
2 стакана сливок;
2 стакана толченных орехов;
2 ст. л. сахарной пудры;
1 ст. л. разрыхлителя;
1 ст. л. сливочного масла;
1 ч. л. ванильного сахара.
Сначала нужно отделить белки от желтков. Желтки растереть с обычным и ванильным сахаром, разрыхлителем и орехами. Белки взбить в крутую пену и смешать с желтковой массой.
Противень смазать маслом, выложить тесто и выпекать в духовке на протяжении 15 минут. Корж остудить, переложить на лист плотной бумаги, посыпанной сахарной пудрой и смазать взбитыми сливками. Тесто свернуть рулетом.