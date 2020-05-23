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За что?! Наталья Рудова требует наказать извергов, которые отрезали клитор 9 — летней девочке в Ингушетии

15:49 23.05.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B-MwVGgiDm5/
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«В Ингушетии сделали обрезание 9-й девочке! И если вы не в курсе, это никакого отношения к мужскому обрезанию не имеет! Это насилие над детьми! Это ущемления прав человека!» — пишет Наталья.

За что?! Наталья Рудова требует наказать извергов, которые отрезали клитор 9 летней девочке в Ингушетии
«Горите в аду те кто продолжает издеваться над нами!» -пишет Наталья Рудова

Известная российская актриса Наталья Рудова в шоке от произошедшего, вопиющего случая в Ингушетии, где в частной клинике «Айболит» 9-летней девочке провели операцию по удалению клитора. Бабушка девочки, со слов ребенка, рассказывает, что та кричала, вырывалась, но ее руки и ноги держали мачеха и сотрудница клиники. Девочке при этом говорили, что процедуру делают всем и без нее она умрет.

Наталья пишет в своем instagram:

Сколько можно мучить девочек, девушек, женщин!!!
Нас сжигали за красоту , пытали безбожно за то что мы просто женщины , и продолжают мучить в 21-м веке , прикрывая это немыслимыми вещами!!!! В Ингушетии сделали обрезание 9-й девочке!!! И если вы не в курсе, это никакого отношения к мужскому обрезанию не имеет!!! Это насилие над детьми !!! Это ущемления прав человека!!! Эти женщины никогда не смогут испытать никакого возбуждения и чувств связанных с половым созреванием и в дальнейшем ничего от сексуальных отношений, они будут просто рожать как инкубаторы! За что??!!! Да За то что мы просто женщины и по определению уже зло!!! Ни на что права не имеем! Молчать и подчиняться , вот наша участь! Вот за это!!! Горите в аду те кто продолжает издеваться над нами! Только пусть ваш ад будет на земле!!! Я требую закон о домашнем насилии!!! Я требую жесткого наказания в отношении этих извергов!!! Как это может происходить в 21-м веке??!!КАААК??!!!!

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