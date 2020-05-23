Отдали 143 гектара федеральных земель под строительство предприятия в Бердске

Росимущество Новосибирской области за время пандемии коронавируса потеряло 15% доходов от аренды и раздает отсрочку пострадавшим.

Руководитель территориального управления Росимущества в НСО Олег Галлямов рассказал о работе ведомства в пандемию

Пострадавшие от пандемии предприятия малого и среднего бизнеса на три месяца освободят от арендной платы за федеральную землю, и это не единственное изменение, внесенное пандемией коронавируса в работу ведомства, отвечающего за управление федеральным имуществом на территории региона. Руководитель территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов рассказал о них на пресс-конференции.

«Из-за пандемии нам пришлось пересмотреть плановые показатели и обязательства, — сообщил Олег Ренатович. — Если в 2019 году мы выполнили все плановые показатели на 100 процентов, то в 2020 году по некоторым направлениям наблюдается снижение доходности. В частности, значительная просадка — на 15 процентов — наблюдается по доходам от аренды земельных участков».

Ведомство реализует меры государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса — они до 2021 года получат отсрочку платежей за аренду земельных участков за апрель, май и июнь текущего года. Некоторые категории предпринимателей вообще освободят от арендной платы. Эта льгота касается тех, кто занимается авиаперевозками, гостиничным бизнесом, культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельностью, спортом, туризмом, общественным питанием и дополнительным образованием.

«На сегодняшний день из 135 договоров аренды земельных участков и объектов недвижимости, которые заключены с 88 арендаторами из малого и среднего бизнеса, мы получили порядка 50 обращений и заключили дополнительные соглашения, — отметил Олег Галлямов. — Для 48 предпринимателей платежи были отсрочены до следующего года, для двух отменены вообще. Таким образом, мы идем навстречу предпринимателям и ждем от них соответствующих обращений за льготной поддержкой. Всю информацию ведомство принимает в круглосуточном режиме».

Комментируя работу по приватизации федерального имущества, глава ведомства напомнил, что в плане приватизации на 2020 год стоит 28 объектов, в том числе 100-процентные пакеты акций АО «Советская Сибирь» и АО «Сибирский центр авиационной метрологии».

Происходящие в Новосибирской области процессы передачи федеральной земли в регион Олег Галлямов считает активными. «Недавно передали в область 143 гектара земли в районе Бердска для строительства предприятия. Еще два больших земельных участка площадью около 200 гектаров в Дзержинском районе Новосибирска будут использованы для жилой застройки. Также был передан земельный участок под строительство музыкальной школы в Советском районе Новосибирска, а в Академгородке передан в собственность мэрии ДК «Академия». Теперь у муниципалитета нет никаких препятствий для начала реконструкции данного здания», — цитирует руководителя «Новая Сибирь».

Отвечая на вопросы, Олег Галлямов прокомментировал позицию ведомства по процедуре банкротства ФГУП «Опытный завод»: он считает ситуацию на предприятии примером эффективной работы управления и заявил, что Росимущество намерено вывести завод из банкротства.

«Процедуру оздоровления предприятия ведет арбитражный управляющий, — напомнил глава ведомства. — Наша задача в качестве собственника — обеспечить изучение всех договорных отношений предприятия и контрагентов, которые привели к возникновению долга».

Подробнее о том, что будут строить на федеральных землях в Бердске — в ближайшее время.