Поднялась на 3 строчки по зараженным COVID-19 в России за сутки на 23 мая Новосибирская область. Смотрите список регионов и число заболевших

За последние сутки на 23 мая в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9434 в 84 регионах. Об этом в субботу сообщили в Роспотребнадзоре. Общее количество людей, заразившихся с начала пандемии, выросло до 335 882 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Наибольшее число новых случаев заражений зафиксировано в Москве — 3190, 846 человек в Московской области и 363 — в Санкт-Петербурге. В этих регионах сложилась наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью: с начала пандемии в Москве заразились 161 397 человек, в Подмосковье — 32653 человека, в Петербурге — 12 955 человек.
В Новосибирской области, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выявлено 83 новых случая. Теперь в регионе коронавирусом болеют 2043 человека, в том числе 32 — в Бердске. Эти показатели вывели Новосибирскую область на 26 место в списке регионов. Накануне она была на 29 месте с 79 зарегистрированными заболевшими за сутки.
За последние сутки в России скончались 139 человек с коронавирусом. Почти половина новых летальных исходов — 67 — приходится на Москву. Общий уровень смертности вырос до 3388 человек.
Распределение по субъектам
1. Москва — 3190
2. Московская область — 846
3. Санкт-Петербург — 363
4. Ростовская область — 353
5. Нижегородская область — 211
6. Свердловская область — 171
7. Красноярский край — 148
8. Республика Дагестан — 127
9. Калужская область — 125
10. Ярославская область — 115
11. Волгоградская область — 107
12. Брянская область — 103
13. Пензенская область — 102
14. Республика Саха (Якутия) — 100
15. Рязанская область — 98
16. Саратовская область — 98
17. Ульяновская область — 98
18. Иркутская область — 95
19. Чувашская Республика — 91
20. Тульская область — 90
21. Краснодарский край — 89
22. Республика Башкортостан — 88
23. Омская область — 87
24. Самарская область — 86
25. Курская область — 83
26. Новосибирская область — 83
27. Кабардино-Балкарская Республика — 80
28. Челябинская область — 80
29. Тамбовская область — 79
30. Республика Татарстан — 76
31. Владимирская область — 74
32. Ставропольский край — 74
33. Белгородская область — 73
34. Алтайский край — 69
35. Республика Северная Осетия — 67
36. Липецкая область — 65
37. Смоленская область — 65
38. Хабаровский край — 63
39. Орловская область — 61
40. Ханты-Мансийский АО — 58
41. Воронежская область — 57
42. Ленинградская область — 57
43. Приморский край — 53
44. Астраханская область — 51
45. Пермский край — 47
46. Республика Калмыкия — 46
47. Республика Тыва — 46
48. Забайкальский край — 43
49. Ивановская область — 42
50. Республика Ингушетия — 42
51. Оренбургская область — 42
52. Вологодская область — 41
53. Калининградская область — 41
54. Республика Марий Эл — 41
55. Республика Коми — 38
56. Архангельская область — 37
57. Ямало-Ненецкий АО — 36
58. Новгородская область — 35
59. Тюменская область — 35
60. Мурманская область — 34
61. Республика Бурятия — 34
62. Республика Мордовия — 32
63. Тверская область — 31
64. Республика Адыгея — 31
65. Республика Хакасия — 31
66. Псковская область — 30
67. Кировская область — 30
68. Томская область — 29
69. Амурская область — 23
70. Камчатский край — 23
71. Костромская область — 20
72. Карачаево-Черкесская Республика — 20
73. Чеченская Республика — 20
74. Республика Карелия — 16
75. Удмуртская Республика — 15
76. Кемеровская область — 14
77. Республика Крым — 10
78. Магаданская область — 9
79. Курганская область — 8
80. Севастополь — 5
81. Сахалинская область — 3
82. Ненецкий АО — 2
83. Чукотский АО — 2
84. Еврейская АО — 1