Поднялась на 3 строчки по зараженным COVID-19 в России за сутки на 23 мая Новосибирская область. Смотрите список регионов и число заболевших

Новосибирская область сейчас занимает 26 место среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом за сутки. В области поставлен антирекорд — за день выявлено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Всего болеют 2043 новосибирца.

Медики есть в числе заболевших коронавирусом в Новосибирской области

За последние сутки на 23 мая в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9434 в 84 регионах. Об этом в субботу сообщили в Роспотребнадзоре. Общее количество людей, заразившихся с начала пандемии, выросло до 335 882 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Наибольшее число новых случаев заражений зафиксировано в Москве — 3190, 846 человек в Московской области и 363 — в Санкт-Петербурге. В этих регионах сложилась наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью: с начала пандемии в Москве заразились 161 397 человек, в Подмосковье — 32653 человека, в Петербурге — 12 955 человек.

В Новосибирской области, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выявлено 83 новых случая. Теперь в регионе коронавирусом болеют 2043 человека, в том числе 32 — в Бердске. Эти показатели вывели Новосибирскую область на 26 место в списке регионов. Накануне она была на 29 месте с 79 зарегистрированными заболевшими за сутки.

За последние сутки в России скончались 139 человек с коронавирусом. Почти половина новых летальных исходов — 67 — приходится на Москву. Общий уровень смертности вырос до 3388 человек.

Распределение по субъектам

1. Москва — 3190

2. Московская область — 846

3. Санкт-Петербург — 363

4. Ростовская область — 353

5. Нижегородская область — 211

6. Свердловская область — 171

7. Красноярский край — 148

8. Республика Дагестан — 127

9. Калужская область — 125

10. Ярославская область — 115

11. Волгоградская область — 107

12. Брянская область — 103

13. Пензенская область — 102

14. Республика Саха (Якутия) — 100

15. Рязанская область — 98

16. Саратовская область — 98

17. Ульяновская область — 98

18. Иркутская область — 95

19. Чувашская Республика — 91

20. Тульская область — 90

21. Краснодарский край — 89

22. Республика Башкортостан — 88

23. Омская область — 87

24. Самарская область — 86

25. Курская область — 83

26. Новосибирская область — 83

27. Кабардино-Балкарская Республика — 80

28. Челябинская область — 80

29. Тамбовская область — 79

30. Республика Татарстан — 76

31. Владимирская область — 74

32. Ставропольский край — 74

33. Белгородская область — 73

34. Алтайский край — 69

35. Республика Северная Осетия — 67

36. Липецкая область — 65

37. Смоленская область — 65

38. Хабаровский край — 63

39. Орловская область — 61

40. Ханты-Мансийский АО — 58

41. Воронежская область — 57

42. Ленинградская область — 57

43. Приморский край — 53

44. Астраханская область — 51

45. Пермский край — 47

46. Республика Калмыкия — 46

47. Республика Тыва — 46

48. Забайкальский край — 43

49. Ивановская область — 42

50. Республика Ингушетия — 42

51. Оренбургская область — 42

52. Вологодская область — 41

53. Калининградская область — 41

54. Республика Марий Эл — 41

55. Республика Коми — 38

56. Архангельская область — 37

57. Ямало-Ненецкий АО — 36

58. Новгородская область — 35

59. Тюменская область — 35

60. Мурманская область — 34

61. Республика Бурятия — 34

62. Республика Мордовия — 32

63. Тверская область — 31

64. Республика Адыгея — 31

65. Республика Хакасия — 31

66. Псковская область — 30

67. Кировская область — 30

68. Томская область — 29

69. Амурская область — 23

70. Камчатский край — 23

71. Костромская область — 20

72. Карачаево-Черкесская Республика — 20

73. Чеченская Республика — 20

74. Республика Карелия — 16

75. Удмуртская Республика — 15

76. Кемеровская область — 14

77. Республика Крым — 10

78. Магаданская область — 9

79. Курганская область — 8

80. Севастополь — 5

81. Сахалинская область — 3

82. Ненецкий АО — 2

83. Чукотский АО — 2

84. Еврейская АО — 1