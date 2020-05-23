Столкнулись такси и иномарка на пустом перекрестке у Преображенского храма в Бердске

Пострадавших, скорее всего, нет. Но водители помятых авто громко ругаются, выясняя, чей сигнал на новом светофоре был более главный. ДТП произошло на перекрестке улиц Свердлова и Маяковского.

Водители попавших в ДТП авто ругаются на пустом перекрестке в Бердске

ДТП произошло днем 23 мая на перекрестке в Бердске. На пересечении улиц Свердлова и Маяковского недалеко от православного Преображенского храма столкнулись две иномарки.Одна из них имеет опознавательные знаки такси.

Почему они не поделил дорогу, пока неизвестно. Вероятно, кто-то из водителей посчитал свой сигнал светофора более главным.

Судя по всему, пострадавших нет. Но, как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, водители громко ругаются в ожидании сотрудников ГИБДД или аварийного комиссара. Выясняют, кто виноват.

Стоит отметить, что на этом перекрестке недавно оборудовали светофорами для больше безопасности движения. По словам очевидцев, пересечение в момент аварии было практически свободным от транспорта.