Отчим изнасиловал падчерицу-подростка и забрал у нее паспорт в Смоленской области

Девушка пожаловалась на то, что мужчина избил ее. Глава СКР поручил всесторонне исследовать обстоятельства произошедшего, о чем написали СМИ.

Следственный комитет начал проверку по жалобе девушки

Главк Следственного комитета отслеживает сообщения о преступления в СМИ и реагирует на них.

Так, средства массовой информации сообщили также о девушке из Смоленской области, которую, по ее словам, полтора года назад в возрасте 17-ти лет изнасиловал отчим. Кроме того, она сообщает, что отчим избил ее, забрал паспорт. Следователи СК России по Смоленской области организовали доследственную проверку. В ходе проверки будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить все изложенные в СМИ сведения и доложить о ходе проведения процессуальных проверок.