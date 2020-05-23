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Отчим изнасиловал падчерицу-подростка и забрал у нее паспорт в Смоленской области

16:40 23.05.2020 Фото: СКР
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Девушка пожаловалась на то, что мужчина избил ее. Глава СКР поручил всесторонне исследовать обстоятельства произошедшего, о чем написали СМИ.

Отчим изнасиловал падчерицу подростка и забрал у нее паспорт в Смоленской области
Следственный комитет начал проверку по жалобе девушки

Главк Следственного комитета отслеживает сообщения о преступления в СМИ и реагирует на них.

Так, средства массовой информации сообщили также о девушке из Смоленской области, которую, по ее словам, полтора года назад в возрасте 17-ти лет изнасиловал отчим. Кроме того, она сообщает, что отчим избил ее, забрал паспорт. Следователи СК России по Смоленской области организовали доследственную проверку. В ходе проверки будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить все изложенные в СМИ сведения и доложить о ходе проведения процессуальных проверок.

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