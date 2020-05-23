Ограничить въезд мигрантов в Россию после коронавируса из-за безработицы предложил Жириновский

Лидер ЛДПР предложил помогать Средней Азии большими заказами на фрукты, овощи, ягоды и ограничить их возвращение. «Рабочие места нужны прежде всего гражданам России», заявил Владимир Вольфович.

Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в будущем ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, уехавших из-за коронавируса, так как после кризиса рабочие места будут нужны «прежде всего гражданам России».

«Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию. У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР предложил помогать Средней Азии большими заказами на фрукты, овощи, ягоды и другую продукцию, которая растет или производится в этих странах лучше, «может быть, даже с предоплатой», чтобы их граждане имели возможность «работать дома».