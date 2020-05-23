Продлило трудовые патенты мигрантам автоматически на три месяца МВД России. И в Бердске

Иностранцы без патента могут работать в этот период без его оформления. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными.

В России продлили трудовые патенты мигрантам

Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.

«В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, он автоматически продлевается на 93 дня. Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными», — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что иностранцы без патента могут работать в этот период без его оформления.