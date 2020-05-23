«Свою ракету» хочет Лукашенко: Не для нападения Белоруссии на другие страны, а для отражения агрессии

Президент Белоруссии заявил, что ракеты необходимы для того, чтобы нанести «неприемлемый урон» вторгшемуся в страну и застрявшему среди лесов и болот противнику. Поэтому требовал от белорусской оборонки создать ракету.

Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»

Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.

«Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие», — сказал президент (цитата по его пресс-службе), напомнив, что армия готовится отражать агрессию в лесисто-болотистой местности, а там именно ракеты могут «нанести неприемлемый урон» любому противнику.

Глава государства отметил, что белорусские военные не планируют захватывать другие государства, а потому для страны нет смысла в создании межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками. Но потратить деньги на разработку оборонительного оружия придется.

«Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом», — предупредил Лукашенко.

Представители ОКБ ТСП, отвечающего в Белоруссии за создание ракетного вооружения, продемонстрировали главе государства перспективные разработки. Сейчас в республике ведется сборка ракет китайской разработки, но уже к сентябрю планируется создать опытный образец ракеты, способной поражать цели на расстоянии до 300 км.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно», — ответил Лукашенко.

В 2019 году на выставке MILEX в Минске был продемонстрирован «Бук-МБ3К», белорусская версия самоходного зенитно-ракетного комплекса, включающего огневую и пуско-заряжающую установки, пункт боевого управления и радиолокационную станцию кругового обзора.

«Мы уже ушли от понятия «модернизация советского или российского комплекса». Это полностью первый белорусский зенитный ракетный комплекс. Главное, что ему не доставало, — это зенитной управляемой ракеты. Первые пуски были проведены в феврале, сейчас идет ее доработка», — заявил 22 мая председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко (цитата по БелТА).

В Белоруссии также выпускается реактивная система залпового огня «Полонез-М» с дальностью стрельбы до 300 км, передает РБК.