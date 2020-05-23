23.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Курьер в маске захватил заложников в Альфа-банке и требует крупную сумму денег в Москве

19:14 23.05.2020 Фото: Скрин
2 0

Место оцеплено. Идет переговоры. Захватчик попал в трудную жизненную ситуацию. Ему нужны деньги. Мужчина уже задержан.

Курьер в маске захватил заложников в Альфа банке и требует крупную сумму денег в Москве
В целях безопасности существенно увеличили зону оцепления вокруг здания

Полиция проверяет сообщение о предполагаемом захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его сведениям, речь идет о доме 41 по Земляному валу. На картах указано, что в этом здании располагается отделение Альфа-банка.
«Службы на месте», — сказал собеседник агенства.

По его словам, в отделении могут находиться шесть заложников. Где именно захватчик их удерживает, пока неизвестно. В целях безопасности существенно увеличили зону оцепления вокруг здания.
Они также вступили в переговоры с предполагаемым захватчиком, добавил источник.
Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.
Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного вала до Верхнего Сусального переулка перекрыто.
В Альфа-банке РИА Новости рассказали, что сотрудников в отделении нет. Захватчик там забаррикадировался, но пока нет подтверждения, что он там один, добавил собеседник агентства.

Мужчина, захвативший отделение «Альфа-банка» в центре Москвы, требует от администрации этого учреждения крупную сумму денег. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. «Захватчик попал в трудную жизненную ситуацию. Он требует от администрации «Альфа-банка» крупную сумму денег. По предварительным данным, он работает курьером, доставляет еду», — сообщил собеседник агентства.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, он в черной маске. В руках у него желтый пакет, где, по его словам, находится взрывное устройство.

Спецотряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии выехал на место захвата заложников.

На 19.17 сообщают, что мужчину задержали.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вот зачем?

Covid-19, 23 мая 2020 20:05
Мы держим пальцы крестиком, мужчина в спортивных штанах...
Аноним, 23 мая 2020 20:24
Ближайшую пятилетку деньги ему не нужны...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

38-летний диспетчер скорой помощи умерла от коронавиурса в Новосибирске. Она стала третьей жертвой среди медиков
21:18 23-05-2020
38-летний диспетчер скорой помощи умерла от коронавиурса в Новосибирске. Она стала третьей жертвой среди медиков
Захвативший заложников требовал Ольгу Бузову в Альфа-банк. Налетчика отправили на экспертизу
21:08 23-05-2020
Захвативший заложников требовал Ольгу Бузову в Альфа-банк. Налетчика отправили на экспертизу
БердскПостановление о выплате по 10 000 рублей и по 5000 рублей всем детям России от Путина подписал премьер. Старт дан - деньги идут в регионы
20:59 23-05-2020
Постановление о выплате по 10 000 рублей и по 5000 рублей всем детям России от Путина подписал премьер. Старт дан - деньги идут в регионы
Аллигатор Гитлера умер в зоопарке Москвы. Ему было 84 года
20:45 23-05-2020
Аллигатор Гитлера умер в зоопарке Москвы. Ему было 84 года
Курьер в маске захватил заложников в Альфа-банке и требует крупную сумму денег в Москве 2
19:14 23-05-2020
Курьер в маске захватил заложников в Альфа-банке и требует крупную сумму денег в Москве
Фото: Отдам даром пианино
18:57 23-05-2020
Фото: Отдам даром пианино
БердскЗаразившимися COVID-19 под №31 и 32 оказались женщины 70 и 84 лет в Бердске за сутки на 23 мая 10
17:13 23-05-2020
Заразившимися COVID-19 под №31 и 32 оказались женщины 70 и 84 лет в Бердске за сутки на 23 мая
БердскГде выявили заболевших коронавирусом на полдень 23 мая в Новосибирской области? Плюс один район 2
17:11 23-05-2020
Где выявили заболевших коронавирусом на полдень 23 мая в Новосибирской области? Плюс один район
"Свою ракету" хочет Лукашенко: Не для нападения Белоруссии на другие страны, а для отражения агрессии
17:07 23-05-2020
БердскПродлило трудовые патенты мигрантам автоматически на три месяца МВД России. И в Бердске
16:59 23-05-2020
Продлило трудовые патенты мигрантам автоматически на три месяца МВД России. И в Бердске