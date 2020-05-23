Курьер в маске захватил заложников в Альфа-банке и требует крупную сумму денег в Москве

В целях безопасности существенно увеличили зону оцепления вокруг здания

Полиция проверяет сообщение о предполагаемом захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его сведениям, речь идет о доме 41 по Земляному валу. На картах указано, что в этом здании располагается отделение Альфа-банка.

«Службы на месте», — сказал собеседник агенства.

По его словам, в отделении могут находиться шесть заложников. Где именно захватчик их удерживает, пока неизвестно. В целях безопасности существенно увеличили зону оцепления вокруг здания.

Они также вступили в переговоры с предполагаемым захватчиком, добавил источник.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного вала до Верхнего Сусального переулка перекрыто.

В Альфа-банке РИА Новости рассказали, что сотрудников в отделении нет. Захватчик там забаррикадировался, но пока нет подтверждения, что он там один, добавил собеседник агентства.

