Курьер в маске захватил заложников в Альфа-банке и требует крупную сумму денег в Москве

Полиция проверяет сообщение о предполагаемом захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его сведениям, речь идет о доме 41 по Земляному валу. На картах указано, что в этом здании располагается отделение Альфа-банка.
«Службы на месте», — сказал собеседник агенства.
По его словам, в отделении могут находиться шесть заложников. Где именно захватчик их удерживает, пока неизвестно. В целях безопасности существенно увеличили зону оцепления вокруг здания.
Они также вступили в переговоры с предполагаемым захватчиком, добавил источник.
Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.
Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного вала до Верхнего Сусального переулка перекрыто.
В Альфа-банке РИА Новости рассказали, что сотрудников в отделении нет. Захватчик там забаррикадировался, но пока нет подтверждения, что он там один, добавил собеседник агентства.
Мужчина, захвативший отделение «Альфа-банка» в центре Москвы, требует от администрации этого учреждения крупную сумму денег. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. «Захватчик попал в трудную жизненную ситуацию. Он требует от администрации «Альфа-банка» крупную сумму денег. По предварительным данным, он работает курьером, доставляет еду», — сообщил собеседник агентства.
По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, он в черной маске. В руках у него желтый пакет, где, по его словам, находится взрывное устройство.
Спецотряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии выехал на место захвата заложников.
На 19.17 сообщают, что мужчину задержали.