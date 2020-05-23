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Захвативший заложников требовал Ольгу Бузову в Альфа-банк. Налетчика отправили на экспертизу

21:08 23.05.2020 Фото: СК РФ
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По версии следствия захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело.

Захвативший заложников требовал Ольгу Бузову в Альфа банк. Налетчика отправили на экспертизу
В Москве по факту захвата заложников в одном из подразделений банка возбуждено уголовное дело

Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника), сообщает СК РФ.

По данным следствия, днем 23 мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате неустановленным мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного по улице Земляной Вал в городе Москве. По версии следствия захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство.

В ходе проведения спецоперации по освобождению заложников, оперативными сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке Росгвардии, подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан.

В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчина приехал из региона в столицу.  После захвата его Росгвардией — его отправили на медицинскую экспертизу.

В момент переговоров он не выдвигал особых требований — но очень хотел видеть Ольгу Бузову.

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