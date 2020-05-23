38-летний диспетчер скорой помощи умерла от коронавируса в Новосибирске. Она стала третьей жертвой среди медиков

Всего в регионе более 250 сотрудников больниц заразились коронавирусом. В том числе, несколько в соседнем Искитиме.

Женщина умерла недавно, однако в сводках оперативного штаба данных об этом нет. У женщины остался ребенок

Как сообщают местные СИИ, в Новосибирске умерла от коронавируса 38-летняя диспетчер скорой помощи. Факт смерти подчиненной подтвердила главный врач станции Ирина Большакова.

Женщина умерла недавно, однако в сводках оперативного штаба данных об этом нет. У женщины остался ребенок.

Смерть коллеги подтвердил председатель профсоюза сотрудников скорой «Действие», фельдшер Сергей Комлев. Он назвал гибель коллеги от коронавируса настоящей трагедией.

По информации СМИ, уже трое медиков умерли от COVID-19. Одной из жертв стала 68-летний рентгенолог областной больницы Неля Щеглова, которую недавно похоронили.

Всего в регионе более 250 сотрудников больниц заразились коронавирусом. В том числе, несколько в соседнем Искитиме.