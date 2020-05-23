23.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

38-летний диспетчер скорой помощи умерла от коронавируса в Новосибирске. Она стала третьей жертвой среди медиков

21:18 23.05.2020 Фото: www.pexels.com
0

Всего в регионе более 250 сотрудников больниц заразились коронавирусом. В том числе, несколько в соседнем Искитиме. 

38 летний диспетчер скорой помощи умерла от коронавируса в Новосибирске. Она стала третьей жертвой среди медиков
Женщина умерла недавно, однако в сводках оперативного штаба данных об этом нет. У женщины остался ребенок

Как сообщают местные СИИ, в Новосибирске умерла от коронавируса 38-летняя диспетчер скорой помощи. Факт смерти подчиненной подтвердила главный врач станции Ирина Большакова.

Женщина умерла недавно, однако в сводках оперативного штаба данных об этом нет. У женщины остался ребенок.
Смерть коллеги подтвердил председатель профсоюза сотрудников скорой «Действие», фельдшер Сергей Комлев. Он назвал гибель коллеги от коронавируса настоящей трагедией.

По информации СМИ, уже трое медиков умерли от COVID-19.  Одной из жертв стала 68-летний рентгенолог областной больницы Неля Щеглова, которую недавно похоронили.

Всего в регионе более 250 сотрудников больниц заразились коронавирусом. В том числе, несколько в соседнем Искитиме.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФото дня: пока все страдают на самоизоляции - расцвели огоньки в полях Бердска 1
23:03 23-05-2020
Фото дня: пока все страдают на самоизоляции - расцвели огоньки в полях Бердска
Холод возвращается в некоторые регионы Сибирь: грозы, заморозки, снег. Аномальная жара в двух сохранится
21:53 23-05-2020
Холод возвращается в некоторые регионы Сибирь: грозы, заморозки, снег. Аномальная жара в двух сохранится
38-летний диспетчер скорой помощи умерла от коронавируса в Новосибирске. Она стала третьей жертвой среди медиков
21:18 23-05-2020
38-летний диспетчер скорой помощи умерла от коронавируса в Новосибирске. Она стала третьей жертвой среди медиков
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 22 — 24 мая: У растений, посеянных и посаженных в это время формируется большой урожай
21:15 23-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 22 — 24 мая: У растений, посеянных и посаженных в это время формируется большой урожай
Захвативший заложников требовал Ольгу Бузову в Альфа-банк. Налетчика отправили на экспертизу 2
21:08 23-05-2020
Захвативший заложников требовал Ольгу Бузову в Альфа-банк. Налетчика отправили на экспертизу
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня 3
21:04 23-05-2020
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня
Влияние луны на стрижку 21 - 24 мая 2020: Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, подстригите их 23 или 24 мая
21:00 23-05-2020
Влияние луны на стрижку 21 - 24 мая 2020: Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, подстригите их 23 или 24 мая
БердскПостановление о выплате по 10 000 рублей и по 5000 рублей всем детям России от Путина подписал премьер. Старт дан - деньги идут в регионы 1
20:59 23-05-2020
Постановление о выплате по 10 000 рублей и по 5000 рублей всем детям России от Путина подписал премьер. Старт дан - деньги идут в регионы
Приказ начальства: Попали на видео подстригающие ножницами траву сотрудники МЧС в Новосибирской области 12
20:55 23-05-2020
Приказ начальства: Попали на видео подстригающие ножницами траву сотрудники МЧС в Новосибирской области
Аллигатор Гитлера умер в зоопарке Москвы. Ему было 84 года 1
20:45 23-05-2020
Аллигатор Гитлера умер в зоопарке Москвы. Ему было 84 года