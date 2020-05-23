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Холод возвращается в некоторые регионы Сибирь: грозы, заморозки, снег. Аномальная жара в двух сохранится

21:53 23.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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25 мая в Омской области дождь, гроза, град, ветер 17-22 м/с. 23-25 мая на западе Алтайского края, в Томской, Новосибирской областях — высокая пожароопасность.

Холод возвращается в некоторые регионы Сибирь: грозы, заморозки, снег. Аномальная жара в двух сохранится
Ночью 23 мая в Иркутской области заморозки (температура до -5°)

Сибирский федеральный округ. 23-25 мая в горах Республики Алтай лавиноопасно. 23-26 мая в Красноярске (Красноярский край), Абакане (Хакасия) аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более. 25 мая в Омской области дождь, гроза, град, ветер 17-22 м/с. 23-25 мая на западе Алтайского края, в Томской, Новосибирской областях, на северо-востоке Кемеровской области, в Хакасии, Тыве, на юге Эвенкии и Красноярского края, в Иркутской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Гидрометцентр. 
Ночью 23 мая в Иркутской области заморозки (температура до -5°).

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