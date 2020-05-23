Фото дня: пока все страдают на самоизоляции — расцвели огоньки в полях Бердска

«Купальница» — так называют этот цветок ученые. А вот первичный, латинский вариант звучит совсем сказочно. «Научное название купальницы, троллиус (лат. — trollius), возможно, происходит от немецкого слова trollblume, что в переводе на русский язык значит «цветок троллей».

Огоньки зацвели в полях Бердска

23 мая наш читатель и герой публикаций Иван Сусанин прислал фото оранжевый чудесных цветов — которые в сибиряки называют огоньками.

-Пока все страдают в самоизоляции от вируса или на работе, в полях расцвели огоньки, — написал Иван в послании в редакцию.

Огоньки зацвели в полях Бердска

Огоньки зацвели в полях Бердска

Огоньки зацвели в полях Бердска

Огоньки, они же жарки, они же купальницы, они же цветы троллей

Вот такую информацию мы прочли об этом весеннем цветке на сайте westsib.ru

«Огоньки» — так чаще всего называют эти цветы. «Наша сибирская роза» — говорят про них сибиряки.

Встречаются и другие варианты: в той же Сибири, ярко-оранжевые цветы называют и «жарками», в средней полосе России — «бубенчиками», на севере — «балаболкой».

«Купальница» — так называют этот цветок ученые. А вот первичный, латинский вариант звучит совсем сказочно.

«Научное название купальницы, троллиус (лат. — trollius), возможно, происходит от немецкого слова trollblume, что в переводе на русский язык значит «цветок троллей». Тролли – сказочные лесные карлики, — рассказывает Валентин Рудский, ученый-фенолог, краевед и коренной сибиряк. — Есть и легенда на этот случай: будто бы лесные сказочные существа в густом лесу готовят в каждом цветке эликсир жизни, при этом эликсир будто бы кипит на дне цветка без огня. Впрочем, латинское название могло произойти и от латинского же слова trulleus, что переводится как «шар» — цветок растения и в самом деле имеет форму шара».

Купальница — многолетнее травянистое растение из семейства лютиков. Ее очень много в умеренном поясе Европы, Азии и Америки. Встретить купальницу в первую очередь можно в местах, связанных с водой: сырые луга, берега водоемов, затенённые опушки леса. Возможно, отсюда и такое «мокрое» название.

«Всего в мире встречается не менее 30 ботанических видов этого растения, — говорит Валентин Рудский. — И коло 19 — на территории нашей страны».

Есть купальница европейская, есть азиатская, есть алтайская и есть китайская. В сибирских лесах и на лугах растет купальница азиатская — с ярко-оранжевыми цветками. Зацветает она, как правило, в конце мая и цветет лишь 2-3 недели. Азиатская купальница, кстати, — главный символ герба города Шелехова в Иркутской области.

«Купальница никогда не наклоняет цветок, держит его прямо, чтобы сохранить внутри наиболее благоприятные условия. Поэтому там всегда можно увидеть насекомых — интересных объект для наблюдений», — отмечает Валентин Рудский.

Выведено много сортов культурных купальниц — очень уж хороши крупные яркие бутоны и «резные» листья, да и само растение в целом весьма неприхотливо. Среди выведенных сортов знамениты бледно-кремовой, бледно- или ярко-желтой окраски и, конечно, ярко-оранжевой.

Купальница — растение очень болезнеустойчивое. И сама способна лечить от многих недугов — в листьях и цветках содержится большое количество алкалоидов, флаваноидов и витаминов. С их помощью готовят настои для лечения болезней печени, отеков, ушибов и ран. Видимо, не зря все-таки появились легенды об эликсире жизни.