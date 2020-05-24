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Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае — июне 2020 года

17:30 24.05.2020 Фото: pxhere.com
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В мае уже достаточно тепло и семена можно сеять сразу в грунт под пленочное укрытие.

Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае июне 2020 года
Запрещенные для посевов и посадок дни: новолуние 21, 22, 23 мая и полнолуние 7 мая

В мае уже достаточно тепло и семена можно сеять сразу в грунт под пленочное укрытие.

Самые подходящие дни для посадки огурцов —  2, 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31 мая.

Запрещенные для посевов и посадок дни: новолуние 21, 22, 23 мая и полнолуние 7 мая.

Благоприятные дни для посева семян в мае 

Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае июне 2020 года

В мае 2020 года есть 4 дн, в которые категорически не стоит сеять огурцы

 Посев семян огурцов по Лунному календарю в июне 2020 года

Сажать огурцы в июне рекомендуется 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30 июня.

Неблагоприятное время для любых посадок: новолуние 20, 21, 22 июня и полнолуние 5 июня.

Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае июне 2020 года

Начало июня подходит для посева огурцов в открытый грунт

Источник: dachnyuchastok.ru

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От редакции

Сажаете огурцы рассадой или семечками в открытый грунт?

Аноним, 16 мая 2020 17:19
НВР:
Семена
Аноним, 17 мая 2020 08:38
НВР:
Сух ими семенами а пророщеными погибвли может ночью холодно влиялв
Татьяна, 17 мая 2020 11:52
Непонятки.... 20мая выделено зеленым в календаре а в тексте как неблагоприятный день
Аноним, 18 мая 2020 15:32
Это в июне вы посмотрели)-в мае можно
Татьяна, всё правильно по таблицам: в мае-разрешено, но Вы ошибочно посмотрели описание по июню., 23 мая 2020 02:20
Татьяна, Вы ошибочно прочитали текст, относящийся к июню, там 20.06- не благоприятный день, а вот в мае- и по таблице и по тексту- всё разрешено.
Аноним, 18 мая 2020 20:33
НВР:
в грунт
Аноним, 19 мая 2020 16:01
Это каждому решать в грунт или нет. Вон один засадил огурец в тесто,и не посмотрел по календарю когда надо
Дуся, 19 мая 2020 19:33
САЖАТЬ!!!! Слово садить не существует!!!!!
Гость, 19 мая 2020 19:58
Существует. Зависит от контекста. Можно, к примеру, садить в тюрьму.
Аноним, 20 мая 2020 12:52
НВР:
Сесечками
Аноним, 20 мая 2020 13:03
НВР:
И так и так
Аноним, 20 мая 2020 13:34
НВР:
Семенами
Аноним, 20 мая 2020 15:28
НВР:
Рассадой
Аноним, 20 мая 2020 15:38
НВР:
Сажаете!
Аноним, 20 мая 2020 17:24
НВР:
Рассада й
Аноним, 20 мая 2020 23:33
НВР:
Когда лучше снять огурцы?
Аноним, 21 мая 2020 00:28
НВР:
Сажаю сразу в грунт
Аноним, 21 мая 2020 01:03
Семегами в открый грунт под укрвтиеР:
Аноним, 21 мая 2020 03:50
НВР:
Семечками
Аноним, 21 мая 2020 08:33
НВР:
Да
Аноним, 21 мая 2020 11:46
НВР:
Семенами а грунт
Аноним, 21 мая 2020 13:07
НВР:
Пророщеными семенами в открытый грунт
Аноним, 21 мая 2020 16:49
НВР:рассадой
Светлана, 22 мая 2020 11:48
У кого в этом году помидоры не пошли?
Аноним, 22 мая 2020 20:23
НВР:
Семечками в грунт
Аноним, 23 мая 2020 00:32
НВР:
Сеем,если семенами,сажаемю если рассаду
И то и другое
Аноним, 23 мая 2020 01:33
НВР:
Да в открытый грунт
Аноним, 23 мая 2020 22:02
НВР:
Росадой

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