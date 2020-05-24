Обвинение в реабилитации нацизма за фото Мюллера в «Бессмертном полку» предъявил СК жителю Волгограда

Жителю Волгограда предъявлено обвинение в реабилитации нацизма, сообщили в субботу в главке Следственного комитета России.
В Главном следственном управлении СКР продолжается расследование ряда уголовных дел о реабилитации нацизма в связи с размещением в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» в сети Интернет фотографий лидеров Третьего рейха и предателей Родины.
Предварительным следствием установлено, что житель Волгограда Денис Воронцов не позднее 3 мая 2020 года в ходе проведения патриотической акции «Бессмертного полка» в сети Интернет разместил фотоизображение руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера, указав при этом, что на фотографии запечатлен «Михайловский Геннадий». Впоследствии, 12 мая, указанное фотоизображение Мюллера было продемонстрировано в прямом эфире в ходе трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией.
-Своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Следователями Главного следственного управления СК России Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма – ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. В рамках допроса Воронцов категорически отрицал свою причастность к размещению фотоизображения одного из нацистов. Вместе с тем причастность Воронцова для следствия очевидна, что объективно подтверждается полученными данными. Следственный комитет России продолжает устанавливать все факты размещения фотографий нацистских военных преступников и совершивших это лиц, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.