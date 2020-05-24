Обвинение в реабилитации нацизма за фото Мюллера в «Бессмертном полку» предъявил СК жителю Волгограда

В рамках допроса Воронцов категорически отрицал свою причастность. По версии следствия, именно он разместил фото руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера, указав при этом, что на фотографии запечатлен «Михайловский Геннадий».

Причастность Воронцова для следствия очевидна

Жителю Волгограда предъявлено обвинение в реабилитации нацизма, сообщили в субботу в главке Следственного комитета России.

В Главном следственном управлении СКР продолжается расследование ряда уголовных дел о реабилитации нацизма в связи с размещением в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» в сети Интернет фотографий лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

Предварительным следствием установлено, что житель Волгограда Денис Воронцов не позднее 3 мая 2020 года в ходе проведения патриотической акции «Бессмертного полка» в сети Интернет разместил фотоизображение руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера, указав при этом, что на фотографии запечатлен «Михайловский Геннадий». Впоследствии, 12 мая, указанное фотоизображение Мюллера было продемонстрировано в прямом эфире в ходе трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией.

-Своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Следователями Главного следственного управления СК России Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма – ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. В рамках допроса Воронцов категорически отрицал свою причастность к размещению фотоизображения одного из нацистов. Вместе с тем причастность Воронцова для следствия очевидна, что объективно подтверждается полученными данными. Следственный комитет России продолжает устанавливать все факты размещения фотографий нацистских военных преступников и совершивших это лиц, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.