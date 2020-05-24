24.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Авто / Общество

60% родителей не знают, где самое безопасное место для ребенка в машине. А вы знаете?

17:29 24.05.2020 Фото: PxHere
0

Компания «Хендэ Мотор СНГ» опросила свыше 9000 родителей дошкольников из 11 регионов на предмет знания ПДД. Результаты оказались печальными – многие россияне не знают элементарных правил безопасности.

60% родителей не знают, где самое безопасное место для ребенка в машине. А вы знаете?
Автолюльки предназначены для детей с рождения и до 6 месяцев

Самыми трудными для родителей оказались вопросы, касающиеся правил перевозки детей в автомобиле и езды ребенка на велосипеде: 80% опрошенных дали неправильные ответы. Чуть лучше папы и мамы знают правила перехода через дорогу: здесь затруднения возникли у 60% опрошенных. Также многие родители слабо представляют, как нужно устанавливать детское автокресло в машине. 60% российских пап и мам не знают, где в автомобиле самое безопасное место для ребенка.

Правильный ответ: на заднем ряду в середине. Но только в том случае, если кресло закреплено по правилам, а его конструкция соответствует европейским стандартам безопасности ECE (об этом должно быть указание на самом кресле или на его сертификате). Подробная информация о том, как правильно подобрать безопасное автокресло для ребенка, а также его грамотно установить, представлена здесь.

Источник: 5koleso

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы перевозите в машине детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

2 млрд рублей компенсации за потери от COVID-19 дал Мишустин бюджету Новосибирской области
17:43 24-05-2020
2 млрд рублей компенсации за потери от COVID-19 дал Мишустин бюджету Новосибирской области
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 120
17:38 24-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
Пропавшую без вести 5-летнюю девочку ищут 440 человек у реки в Мурманской области
17:30 24-05-2020
Пропавшую без вести 5-летнюю девочку ищут 440 человек у реки в Мурманской области
Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае - июне 2020 года 28
17:30 24-05-2020
Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае - июне 2020 года
60% родителей не знают, где самое безопасное место для ребенка в машине. А вы знаете?
17:29 24-05-2020
60% родителей не знают, где самое безопасное место для ребенка в машине. А вы знаете?
Что нужно обязательно сделать на Троицу 7 июня 2020 года и когда будет родительский день перед сошествием Святого Духа 9
17:28 24-05-2020
Что нужно обязательно сделать на Троицу 7 июня 2020 года и когда будет родительский день перед сошествием Святого Духа
"Дайте мне кило!" Рецепт счастья раскрыл хозяин фабрики мороженого в Сирии
17:28 24-05-2020
БердскОткрыли для проезда главную улицу Микрорайона Лунную после коммунальной аварии в Бердске 2
17:24 24-05-2020
Открыли для проезда главную улицу Микрорайона Лунную после коммунальной аварии в Бердске
Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае - июне 2020 года 33
17:21 24-05-2020
Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае - июне 2020 года
"Отдыхать" в обсерваторах за свой счет будут бесцельно приехавшие в Крым туристы 3
17:19 24-05-2020