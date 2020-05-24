60% родителей не знают, где самое безопасное место для ребенка в машине. А вы знаете?

Автолюльки предназначены для детей с рождения и до 6 месяцев

Самыми трудными для родителей оказались вопросы, касающиеся правил перевозки детей в автомобиле и езды ребенка на велосипеде: 80% опрошенных дали неправильные ответы. Чуть лучше папы и мамы знают правила перехода через дорогу: здесь затруднения возникли у 60% опрошенных. Также многие родители слабо представляют, как нужно устанавливать детское автокресло в машине. 60% российских пап и мам не знают, где в автомобиле самое безопасное место для ребенка.

Правильный ответ: на заднем ряду в середине. Но только в том случае, если кресло закреплено по правилам, а его конструкция соответствует европейским стандартам безопасности ECE (об этом должно быть указание на самом кресле или на его сертификате). Подробная информация о том, как правильно подобрать безопасное автокресло для ребенка, а также его грамотно установить, представлена здесь.

Источник: 5koleso