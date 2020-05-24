Сибирский федеральный округ. 23-25 мая в горах Республики Алтай лавиноопасно. 23-26 мая в Красноярске (Красноярский край), Абакане (Хакасия) аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более. 25 мая в Омской области дождь, гроза, град, ветер 17-22 м/с. 23-25 мая на западе Алтайского края, в Томской, Новосибирской областях, на северо-востоке Кемеровской области, в Хакасии, Тыве, на юге Эвенкии и Красноярского края, в Иркутской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Гидрометцентр.
Ночью 23 мая в Иркутской области заморозки (температура до -5°).
Холод возвращается в некоторые регионы Сибири: грозы, заморозки, снег. Аномальная жара в двух сохранится
25 мая в Омской области дождь, гроза, град, ветер 17-22 м/с. 23-25 мая на западе Алтайского края, в Томской, Новосибирской областях — высокая пожароопасность.
Сибирский федеральный округ. 23-25 мая в горах Республики Алтай лавиноопасно. 23-26 мая в Красноярске (Красноярский край), Абакане (Хакасия) аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более. 25 мая в Омской области дождь, гроза, град, ветер 17-22 м/с. 23-25 мая на западе Алтайского края, в Томской, Новосибирской областях, на северо-востоке Кемеровской области, в Хакасии, Тыве, на юге Эвенкии и Красноярского края, в Иркутской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Гидрометцентр.
От редакции
Как вам май?
Крутой май. Очень нравится. Не нравится что в мире творится. Для какой цели нас заперли по домам
Май - лучший месяц в году!
Хотелось бы без масок и на шашлычок
Ну, не считая пандемии, очень неплохо.
Отличный месяц, кавид все подпортил!