Холод возвращается в некоторые регионы Сибири: грозы, заморозки, снег. Аномальная жара в двух сохранится

Ночью 23 мая в Иркутской области заморозки (температура до -5°)

Сибирский федеральный округ. 23-25 мая в горах Республики Алтай лавиноопасно. 23-26 мая в Красноярске (Красноярский край), Абакане (Хакасия) аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более. 25 мая в Омской области дождь, гроза, град, ветер 17-22 м/с. 23-25 мая на западе Алтайского края, в Томской, Новосибирской областях, на северо-востоке Кемеровской области, в Хакасии, Тыве, на юге Эвенкии и Красноярского края, в Иркутской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Гидрометцентр.

Ночью 23 мая в Иркутской области заморозки (температура до -5°).