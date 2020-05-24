Идет дождь и гроза: Пасмурное воскресенье при +21 градус ожидается в Бердске 24 мая

По западу Новосибирской области местами воздух прогреется до +31.

Бердское побережье Обского моря

По данным «Западно-Сибирского УГМС» в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°C, местами +3, +8°C, днем +21, +26°C, по западу местами +31°C.

В Бердске сегодня, 24 мая, ожидается пасмурная погода. Воздух прогреется до +21 градуса. В понедельник, 25 мая, в Бердске возможны дожди, сохранится воскресная температура на уровне 21 градуса тепла.