Выживший в авиакатастрофе Airbus A-320 в Пакистане Мухаммад Зубайр рассказал о моменте падения. Из 99 выжили двое

«Пока я чувствую себя хорошо, но мои руки и ноги немного обгорели». Когда самолет упал, он потерял сознание. Полет, по его словам, был гладким, ничего не предвещало трагедии. Пассажирский лайнер рухнул на жилые дома близ аэропорта в Карачи.

Самолета PIA упал на жилые кварталы близ аэропорта

Мухаммад Зубайр, счастливый выживший после инцидента с падением самолета PIA в пятницу, рассказал, что пассажиры на борту самолета нервничали после неудачной первой попытки посадки самолета, но не было никаких признаков того, что они потерпят крушение.

Рейс PK-8303 Пакистанских международных авиалиний (PIA) из Лахора в Карачи потерпел крушение в жилом районе прямо возле международного аэропорта Джинны в Карачи за несколько минут до посадки.

Согласно списку, выпущенному авиакомпанией, на борту самолета находились 51 мужчина, 31 женщина и девять детей. Никто, кроме двух, не пережил трагедию.

Делясь своим рассказом в программе Geo News «Aaj Shahzeb Khanzada Kay Sath», Зубаир сказал: «Пока я чувствую себя хорошо, но мои руки и ноги немного обгорели».

«Я прилетал в Карачи на праздничные дни, и рейс вылетел из аэропорта в 13:00 из Лахора, тогда все шло хорошо. Когда пилот объявил, что мы приземлились в Карачи, он немного сбил самолет, два или три удара были ощутимы «, сказал Zubair. Он описывал первую попытку посадки самолета, которая, как полагают, была прервана из-за отказа шасси.

Оставшийся в живых сказал, что пилот затем взлетел на самолет, после чего пассажиры начали молиться. Следующие 10-15 минут самолет был в воздухе.

«Проанализировав ситуацию и осмотрев место, где не было большого ажиотажа, он [пилот] объявил, что приземляется в самолете», — рассказал Зубайр.

«В следующий момент произошла тяжелая авария, и я потерял сознание», — сказал Зубаир, добавив, что когда он пришел, там «курил повсюду».

«Я мог слышать крики со всех сторон. Дети и взрослые. Все, что я мог видеть, это огонь. Я не видел людей — просто слышал их крики.

«Я открыл ремень безопасности и увидел какой-то свет. Я направился к свету. Мне нужно было спрыгнуть примерно на 10 футов, чтобы добраться до безопасности».

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«Затем меня отвезли в больницу Джинны, и теперь я нахожусь в гражданской больнице».

Когда его спросили, объявил ли пилот что-либо после того, как почувствовали удары, и какова была продолжительность между двумя попытками приземления, он сказал: «Продолжительность была в пределах 10-15 минут, и самолет потерпел крушение почти через 2-3 минуты после того, как он объявил что самолет собирался приземлиться «.

«Никто [пассажиры] не знал, что самолет вот-вот рухнет, они летели самолетом плавно», — сказал он.

Зубайр сказал, что в полете не было никаких помех, и что он был гладким до крушения, передает geo.tv.

Пассажирский самолет «Пакистан Интернэшнл Эйрлайнз» (PIA) потерпел крушение в жилом районе недалеко от международного аэропорта Джинны в Карачи менее чем за минуту до посадки 22 мая.