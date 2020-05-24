24.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Розыск: Пропала без вести голубоглазая блондинка летом 2019 года в Новосибирске

10:45 24.05.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Из особых примет — на левом ухе и под левой лопаткой шрамы. На верхней челюсти отсутствуют три передних зуба.

Розыск: Пропала без вести голубоглазая блондинка летом 2019 года в Новосибирске
Разыскивается без вести пропавшая Бобровская Мария Александровна 25.07.1983 г.р.

Отделом полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавшая Бобровская Мария Александровна 25.07.1983 г.р., которая 14 июня 2019 года ушла от дома №29 по улице Ипподромской в неизвестном направлении, и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Приметы пропавшей: на вид 30 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые, на левом ухе и под левой лопаткой шрамы. На верхней челюсти отсутствуют три передних зуба.

Была одета в куртку темно-синего цвета, джинсы синего цвета с белыми вставками, кроссовки на липучке голубого цвета. Также при ней находилась сумка среднего размера из черного кожзаменителя.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении М.А.Бобровской, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-21-65, 232-21-45, 8-923-104-17-77.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда пропала?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин разрешил голосовать по почте и через Госуслуги
12:57 24-05-2020
Путин разрешил голосовать по почте и через Госуслуги
БердскГде обнаружили зараженных COVID-19 в Новосибирской области на 24 мая? "Чистыми" остались только 9 районов. Смотри список
12:46 24-05-2020
Где обнаружили зараженных COVID-19 в Новосибирской области на 24 мая?
БердскОткрыли для проезда главную улицу Микрорайона Лунную после коммунальной аварии в Бердске
12:24 24-05-2020
Открыли для проезда главную улицу Микрорайона Лунную после коммунальной аварии в Бердске
Зараженных COVID-19 в России меньше статистики? Считают неправильно, заявил доктор Мясников 1
12:05 24-05-2020
Зараженных COVID-19 в России меньше статистики? Считают неправильно, заявил доктор Мясников
Бузова хотела приехать к захватившему заложников в банке Москвы террористу в форме доставщика еды
11:53 24-05-2020
Бузова хотела приехать к захватившему заложников в банке Москвы террористу в форме доставщика еды
БердскУмерли от COVID-19 двое мужчин 39-ти и 61 года за сутки на 24 мая в Новосибирской области. Скончались всего 29 человек от коронавируса в регионе
11:42 24-05-2020
Умерли от COVID-19 двое мужчин 39-ти и 61 года за сутки на 24 мая в Новосибирской области. Скончались всего 29 человек от коронавируса в регионе
БердскВыявлен еще 81 случай заражения коронавирусом за сутки на 24 мая в Новосибирской области
11:32 24-05-2020
Выявлен еще 81 случай заражения коронавирусом за сутки на 24 мая в Новосибирской области
Пик COVID-19 еще не прошла Новосибирская область, заявил эксперт. Какие регионы его преодолели?
11:28 24-05-2020
Пик COVID-19 еще не прошла Новосибирская область, заявил эксперт. Какие регионы его преодолели?
Снижение рейтинга Путина в апреле до 27% показал Bloomberg 1
11:14 24-05-2020
Снижение рейтинга Путина в апреле до 27% показал Bloomberg
"Трудно дышать, пот градом": Разделись в поддержку медсестры в бикини из Тулы жители Самары
11:09 24-05-2020