«Трудно дышать, пот градом»: Разделись в поддержку медсестры в бикини из Тулы жители Самары

Самарцы организовали флешмоб #поракупальников в защиту тульской медсестры, которая надела защитный костюм поверх бикини. Они устроили фотосессии на пляжах, во дворах и магазинах.

Жители Самары начали раздеваться в поддержку тульской медсестры

Активисты разделись и разместили фотографии в купальниках и защитных костюмах в сообществе «Самара Live» во «ВКонтакте». Самарцы устроили фотосессии на пляжах, во дворах и магазинах.

Один из участников флешмоба журналист Леонид Кошман подчеркнул, что находиться в таком костюме из—за жары практически невозможно.

«Очень жарко, очки запотевают. А если еще и работать, осуществлять свою деятельность нужно — еще сложнее. Поэтому огромный респект и уважение врачам»,— сказал он.

Ранее в соцсетях появилась фотография медсестры, которая пришла на работу в бикини и прозрачном костюме. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», медику сделали взыскание за «неэтичный поступок». Но за нее заступились даже чиновники и сенаторы.

Медсестра прогремела на всю Россию после того, как в интернете выложили ее фотографию в защитном костюме поверх купальника. Девушка призналась, что в комбинезоне ужасно жарко. Впрочем, медсестру поддержали и другие коллеги. Их возмутило то, что кто-то из больных сделал такую фотографию. При этом сами врачи говорят, что такой вид вызван необходимостью: костюмы очень жаркие, не пропускают воздух. А еще под защитный костюм нужно надевать одноразовую пижаму, и где же столько напасешься?

Кстати, большинство россиян не видят в поступке девушки, которая испытала сильный стресс, увидев свое фото в интернете, ничего страшного. В социальных сетях медики устраивают флешмобы, призывая не искать подвоха и проблем там, где их нет. Свою акцию решили устроить и жители Самары, решившие на своем примере испытать, что чувствует человек надевший защитный костюм.

И сделали свои выводы. Конечно, для фотосессии использовались не медицинские защитные костюмы. Но сами врачи признаются — чего сегодня только не встретишь в больницах. Медики даже обращаются к добровольным помощникам за изготовлением средств защиты или аксессуаров для них. Тем более участники акции находились в нарядах не больше 10 минут — а врачам приходится работать по несколько часов.

— В этом костюме практически невыносимо, очень жарко, очки запотевают. А если еще и работать, осуществлять свою деятельность нужно — еще сложнее. Поэтому огромный респект и уважением врачам. В купальнике ничего постыдного нет, обычная вполне одежда. Я надеюсь, что очень скоро врачам не понадобится больше таких усилий предпринимать и так защищаться, — поделился своим мнением участник флешмоба, журналист ТРК «Терра» Леонид Кошман.

— Буквально за две минуты все вспотело, как будто в сауне, дышать невозможно, лицо давит, очки тесные, я не представляю, как врачи работают в этом долгие часы. Хочется, чтобы все это для нас закончилось скорее, чтобы мы могли выйти из дома и спокойно гулять. И врачам хочется пожелать возвращения к спокойному режиму труда, — считает журналистка «КП-Самара» Мария Шестерикова.

Участники флешмоба кинули вызов и жителям других городов и призвали на себе испытать все прелести защитных костюмов, надев их поверх купальников — а что, пора хоть так открывать летний сезон! Фотографии можно размещать в социальных сетях с хештегом #поракупальников. А заодно и поднять друг другу настроение красивыми фигурами и купальниками, которые виднеются сквозь слегка прозрачную ткань комбинезонов.