Похудела на 32 кг за полгода и делится секретом врач из Индии

27-летняя Гарима Бхола, врач из Индии, долго страдала от избыточного веса. Однако она сумела замотивировать себя и сбросить 32 килограмма за шесть месяцев. При росте 160 сантиметров девушка весила 92 килограмма. Ей даже пришлось отказаться от занятий танцами, которые она очень любила.

Главное при похудении — убедить себя не отступать

Гарима рассказывает, что как-то раз она не могла найти в магазинах женские джинсы нужного ей размера, поэтому купила мужские. Именно это стало последней каплей, вынудившей ее задуматься о том, что точка невозврата будет вот-вот пройдена.

Девушка начала с того, что резко уменьшила количество сахара в своем рационе и заменила нездоровую пищу овощами и фруктами.

— Я давно не покупала себе шоколада и ем пиццу раз в три или четыре месяца, — рассказала она журналистам.

Гарима стала каждый день заниматься бегом и делать упражнения. Спустя полгода ее вес сократился до 60 килограммов.

Сейчас девушка ежедневно прыгает на скакалке, делая 1000 прыжков, делает по 50 выпадов и шагов на тумбу и с тумбы, бегает 2,5 километра и проходит быстрым шагом еще столько же. Она полностью отказалась от вредной еды и предпочитает бобовые, индийские лепешки и овощи.

Как говорит Гарима, главное при похудении — убедить себя не отступать, невзирая ни на что. Какое-то время нужно просто идти вперед, даже если вам кажется, что вы не худеете, плохо себя чувствуете и у вас ничего не получается. Нужно вставать и делать.

— А когда вы увидите результаты, обратно дороги уже не будет, — считает она.

Источник: 7mednews