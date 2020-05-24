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Красота / Общество

Похудела на 32 кг за полгода и делится секретом врач из Индии

23:08 24.05.2020 Фото: Public Domain Pictures
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27-летняя Гарима Бхола, врач из Индии, долго страдала от избыточного веса. Однако она сумела замотивировать себя и сбросить 32 килограмма за шесть месяцев. При росте 160 сантиметров девушка весила 92 килограмма. Ей даже пришлось отказаться от занятий танцами, которые она очень любила.

Похудела на 32 кг за полгода и делится секретом врач из Индии
Главное при похудении — убедить себя не отступать

Гарима рассказывает, что как-то раз она не могла найти в магазинах женские джинсы нужного ей размера, поэтому купила мужские. Именно это стало последней каплей, вынудившей ее задуматься о том, что точка невозврата будет вот-вот пройдена.

Девушка начала с того, что резко уменьшила количество сахара в своем рационе и заменила нездоровую пищу овощами и фруктами.

— Я давно не покупала себе шоколада и ем пиццу раз в три или четыре месяца, — рассказала она журналистам.

Гарима стала каждый день заниматься бегом и делать упражнения. Спустя полгода ее вес сократился до 60 килограммов.

Сейчас девушка ежедневно прыгает на скакалке, делая 1000 прыжков, делает по 50 выпадов и шагов на тумбу и с тумбы, бегает 2,5 километра и проходит быстрым шагом еще столько же. Она полностью отказалась от вредной еды и предпочитает бобовые, индийские лепешки и овощи.

Как говорит Гарима, главное при похудении — убедить себя не отступать, невзирая ни на что. Какое-то время нужно просто идти вперед, даже если вам кажется, что вы не худеете, плохо себя чувствуете и у вас ничего не получается. Нужно вставать и делать.

— А когда вы увидите результаты, обратно дороги уже не будет, — считает она.

Источник: 7mednews

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