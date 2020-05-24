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Снижение рейтинга Путина в апреле до 27% показал Bloomberg

11:14 24.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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ВЦИОМ опровергает: В течение последнего месяца позитивная оценка работы президента колеблется в узком диапазоне 61-63%. За этот же период уровень доверия Путину варьировался в диапазоне 67-68%.

Снижение рейтинга Путина в апреле до 27% показал Bloomberg
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что «рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом». Отмечается, что данные отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.

«В течение последнего месяца позитивная оценка работы президента колеблется в узком диапазоне 61-63%. За этот же период уровень доверия Путину варьировался в диапазоне 67-68%», — сказал глава ВЦИОМ.

При этом он отметил, что рейтинг как показатель готовности голосовать за кандидатуру политика на пост президента ВЦИОМ публиковал в последний раз в 2018 году. «Сейчас самого этого вопроса не существует для людей, да и список кандидатов неизвестен», — уточнил Федоров.

По его словам, текущую работу президента и отношение общества к нему ВЦИОМ измеряет двумя вопросами: «Как вы оцениваете деятельность Путина на посту президента?» и «Доверяете или не доверяете вы Путину?».

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От редакции

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Аноним, 24 мая 2020 11:49
С моего круга общения его никто не воспринимает. Очень много раз обманул

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