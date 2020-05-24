Пик COVID-19 еще не прошла Новосибирская область, заявил эксперт. Какие регионы его преодолели?

Ученый отметил, что изоляция в России позволила притормозить число заражений, подготовить больницы и тесты для проведения обследования. Но следует наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению коронавируса.

Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19

Москва и Подмосковье единственные регионы в России, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом, в остальных регионах он наступит в течение ближайших одной-двух недель, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

“Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном региона значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше (он прогнозировался на последней неделе мая — ред.), а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости”, — сказал Тавадян.

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.

По оценкам эксперта, в Северо-Западном федеральном округе, в частности, в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе будет долгое плато, а потом плавное и продолжительное снижение числа заболевших. Высока вероятность, что снижение показателя заболеваемости продлится до конца лета.

“Я думаю, что не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас”, — сказал Тавадян.

Ученый отметил, что эффективность карантина особенно высока, если 90% людей соблюдают его. Модели показывают, что при 80% эффективность ощутима, а если его соблюдают всего 70% и ниже, карантин неэффективен. Другая картина по заболеваемости наблюдалась бы, если Россия пошла по азиатскому сценарию карантина, где более 80% людей соблюдали режим изоляции. В России число людей на карантине было меньше. Изоляция позволила притормозить число заражений, подготовить больницы и тесты для проведения обследования.

“Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19”, — сказал ученый.

По мнению собеседника агентства, не исключена вторая волна вируса, которая, однако, не будет такой неожиданной и драматичной, как первое столкновение с болезнью.

“В начале года предполагалось, что число смертей в мире будет более миллиона людей. Но эти расчеты, к счастью, не оправдались. Теперь ясен порядок работы и сюрпризов будет гораздо меньше”, — сказал Тавадян.