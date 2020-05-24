Без 5,5 млрд долларов может исчезнуть компания Renault из-за коронавируса

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что без кредита в 5,5 миллиарда долларов французский автопроизводитель Renault может прекратить своё существование. Министр советует компании сохранить рабочие места и не прекращать работу заводов, тем временем Nissan продолжает испытывать сложности.

Французское правительство в настоящее время обдумывает, стоит ли кредитовать Renault

Последние несколько лет для альянса Renault — Nissan — Mitsubishi были тяжёлыми, и коронавирусная пандемия лишь ухудшила положение. Насколько всё плохо? Согласно сообщению Рейтер, Nissan может ликвидировать до 20 000 рабочих мест, а марка Renault, вероятно, и вовсе — полностью исчезнуть. Оба производителя объявят новый стратегический план развития 27 мая нынешнего года.

Французское правительство в настоящее время обдумывает, стоит ли кредитовать Renault на 5,5 миллиарда долларов, чтобы помочь компании выдержать пандемию COVID-19. Кроме того, «Рено» рассматривает возможность устранения нескольких своих моделей.

По состоянию на 2019 год, альянс компаний Renault — Nissan — Mitsubishi был третьим по величине производителем автомобилей на планете, уступая лишь концерну Volkswagen Group и марке Toyota.

Источник: gismeteo